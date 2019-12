Ehe ohne Trauschein - So leben Sie auch ohne Hochzeit gut abgesichert zusammen! (AUDIO)

Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag:Meghan Markle und Prinz Harry haben es getan, Oli Pocher und seineAmira, ebenso Heidi Klum und Tom Kaulitz: Bei den Promis ist Heiratengerade total angesagt. Im normalen Leben dagegen sieht das etwasanders aus: Laut einer aktuellen Umfrage möchte nämlich jeder vierteDeutsche nicht heiraten. Oliver Heinze berichtet.Sprecher: Für fast zwei Drittel der 25- bis 34-Jährigen kommt Heiraten derzeitnicht in Frage. Das ist ihnen zu oldschool und außerdem wollen sie ihre Freiheitbehalten und weiter selbstbestimmt leben.O-Ton 1 (Rilana Klaverkamp, 19 Sek.): "Im Gegensatz dazu war es aber so, dass 41Prozent der Befragten trotzdem mit ihrem Partner eheähnlich zusammenlebenmöchten. Allerdings fühlen sich viele da auch finanziell benachteiligt, dennverheiratete Paare haben gegenüber unverheirateten steuerliche Vorteile. Je nachEinkommen können das bis zu mehrere hundert Euro sein."Sprecher: Sagt Rilana Klaverkamp vom Finanzberatungsunternehmen Swiss LifeSelect. Aber auch unverheiratete Paare können viel Geld sparen, indem sie zumBeispiel Einzelverträge ihrer Versicherungen zusammenlegen.O-Ton 2 (Rilana Klaverkamp, 20 Sek.): "Hier gibt es Möglichkeiten beiSachversicherungen, das wären zum Beispiel Hausrat, Privathaftpflicht,Rechtsschutz. Da gibt es Paartarife auch für unverheiratete Paare. Das heißt,doppelte Verträge fallen weg. Die kann man bei seinem Versicherer ganz einfachauflösen und somit bei einem durchschnittlichen Einkommen um die 150 Eurosparen."Sprecher: Außerdem ist es generell sinnvoll, alle getroffenen Vereinbarungenschriftlich festzuhalten und in einer Vorsorgevollmacht oder einer gesondertenPatienten-verfügung festzulegen, wer im Krankheitsfall Ansprechpartner für dieÄrzte istO-Ton 3 (Rilana Klaverkamp, 15 Sek.): "Hier ist zu empfehlen, dass man auch eineRisiko-Lebensversicherung abschließen kann - und zwar auf den jeweils anderenPartner in Form einer Über-Kreuz-Versicherung. Ein großer Vorteil ist: Im Fallder Fälle fällt zum Beispiel keine Erbschaftssteuer an."Sprecher: Auch bei gemeinsamen Baufinanzierungen mit Blick auf die Zukunftkönnen unverheiratete Partner vorsorgen:O-Ton 4 (Rilana Klaverkamp, 16 Sek.): "Ja, da ist es so, dass beide sich in dasGrundbuch eintragen sollten. Bei Mietwohnungen ist es dann zum Beispiel dasBeste, wenn beide auch im Mietvertrag stehen, um dort vorzusorgen und sichabzusichern. Falls es noch weitere Fragen gibt, können Sie auch gerne einenpersönlichen Beratungstermin vereinbaren."Abmoderationsvorschlag:Hier noch einmal zum Mitschreiben die Webseite, auf derVerheiratete und Unverheiratete weitere Infos zum Thema finden:www.swisslife-select.de.Pressekontakt:Swiss Life DeutschlandUnternehmenskommunikationNikola GardewegTel.: +49 511 9020 - 51 96Fax: +49 511 9020 - 53 30E-Mail: medien@swisslife.dewww.swisslife-select.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38757/4462433OTS: Swiss Life Deutschland Holding GmbHOriginal-Content von: Swiss Life Deutschland Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell