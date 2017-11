Mainz (ots) -Heiraten kann in Deutschland kompliziert sein - und bei einerScheidung wird es oft teuer. Doch muss das so sein? "plan b" im ZDFnimmt am Samstag, 11. November 2017, 17.35 Uhr, die "Ehe 'light'" inden Blick - "die etwas andere Art zu heiraten".In Frankreich ist das "einfache Heiraten" bereits möglich. Der"plan b"-Film von Utta Seidenspinner und Christian Bock berichtetüber Georgia und Clément, die sich für die "Ehe 'light'" entschiedenhaben - sie wollten ihre Liebe "offiziell machen", aber nichtheiraten. Das Wichtigste ist in einem Vertrag geregelt, der jederzeiteinseitig gekündigt werden kann. Fast jeder zweite Franzose, der sichformal bindet, wählt inzwischen den Vertragsweg, den so genannten"Pacs" (Pacte civil de solidarité). Georgia, gebürtigeNeuseeländerin, erhält dadurch ein Aufenthaltsrecht in Frankreich.Das Paar hat aber auch noch andere Vorteile, zum Beispiel bei derSteuer. Gegenüber dem Staat oder auch in Krankenhäusern sind diebeiden nun als Paar anerkannt. Im Unterschied zur bürgerlichen Ehekann der "Pacs" aber unbürokratisch aufgelöst werden, ohneschwerfälliges Scheidungsrecht samt Anwaltszwang. Das Erstaunliche:Es trennen sich weitaus weniger "Pacs"-Paare als konventionellVerheiratete.Deutschlands Eherecht birgt viele rechtliche Fußangeln. Das merkenviele erst, wenn sie sich trennen wollen - und das sind nicht wenige:Laut statistischen Angaben werden zirka 40 Prozent aller Ehengeschieden. Allerdings steht der Schutz der Ehe im Grundgesetz undeine Alternative zur Ehe dementsprechend nicht auf der Agenda. Dabeikönnte es sein, dass der europäische Gerichtshof für Menschenrechtebald über die Zukunft der Ehe entscheidet. Am Straßburger Gerichtliegt eine Klage von Helga Ratzenböck und Martin Seydl ausÖsterreich. Beide ziehen eine eingetragene Partnerschaft, ähnlich dem"Pacs" in Frankreich, der Heirat vor. In der Alpenrepublik dürfen dasaber nur Homosexuelle. "Das ist uns gegenüber diskriminierend",meinen Ratzenböck und Seydl. Beide erhoffen sich vom Richterspruchein europaweites "Zwei-Modelle-System" - und vielleicht eine "Ehe'light'" für alle.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/http://twitter.com/zdfpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell