Ehapa bringt mit Hasbro das neue My Little Pony-Magazin an den Kiosk (FOTO)

Berlin (ots) -Mit Hasbros My little Pony - Freundschaft ist Magie veröffentlichtEgmont Ehapa am 23.02. ein neues, farbenfrohes Kindermagazin.Fabelhaft! Kunterbunt! Ponytastisch! Am 23.02. öffnet sich fürjunge Leserinnen eine farbenfrohe und verrückte Magazin-Welt. RainbowDash, Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack und viele weitere süßeWesen leben im Königreich Equestria, kümmern sich um die Belange derNatur und Tierwelt und ergründen die Geheimnisse der Freundschaft.Im neuen My Little Pony-Magazin warten Activity- sowie pfiffigeRätselseiten, lustige Comics mit fluffigen Mähnen und fantastischePoster auf die Kinder. Als Extra liegt der Erstausgabe das süßeMini-Pony Baby Flurry Heart bei.Das Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich an Kinderzwischen 4 und 8 Jahren sowie Fans der süßen Charaktere. Ab23.02.2017 ist das Magazin im Handel und auch im Ehapa-SHOP unterhttp://www.ehapa-shop.de/my-little-pony erhältlich. Neben dem Magazinerscheinen bei Egmont Balloon zudem spannende Bücher zu My LittlePony.Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine1/1 Seite 4c beträgt 5.900 Euro. Anzeigenschluss für die nächsteerreichbare Ausgabe ist am 14.03. Weitere Informationen zurVermarktung: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail:d.eggert@egmont.de.