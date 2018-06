Eguana stellt den neuen Enduro Batteriespeicher auf der EES Europa aus

Calgary (ots) - Eguana Technologies stellt seinen neuen EnduroHeimspeicher auf der diesjährigen EES Europe Show vor, die vom 20.bis 22. Juni in Muenchen stattfindet. EES Europe ist Europas größte,internationalste und besucherstärkste Fachmesse für Batterien undEnergiespeichersysteme und findet parallel zur Intersolar, derführenden Solarmesse statt.Bei der Entwicklung der Enduro "All in One" Lösung wurde viel Wertauf eine besonders einfache und schnelle Installation gelegt.Integrierte Features wie z.B. Ferndiagnose-Tools und dieAuto-Recovery Technologie helfen dabei einen störungsfreien Betriebsicherzustellen.Mit Enduro können Hausbesitzer Ihren eigenen Solarstrom nutzenwann immer dieser benötigt wird - auch am Abend und in der Nacht -und können so ihre Stromrechnung deutlich reduzieren und beiStromausfall dank der integrierten Notstrom-Steckdose weiterhin denStrom aus der Batterie beziehen.Eguana wird sein gesamtes, globales Produktportfolio ausstellen,inklusive der Evolve Heimspeicher- und der ElevateIndustriespeicher-Serie, welche alle auf der selben, bewährten,voll-integrierten Plattform, bestehend aus Eguana's eigenen PowerControl Systemen und LG Chem's Lithium Ionen Batterien, basieren.Das erweiterbare, skalierbare Design der Evolve und ElevateSysteme erlaubt den flexiblen Einsatz der Produkte für zahlreicheAnwendungen."Die Show in München ist eine der bestbesuchten ErneuerbareEnergien-Messen für Installateure, Distributoren und Hersteller ausaller Welt." sagt Justin Holland, Eguana's CEO. "Es ist der perfekteRahmen um unsere voll- integrierten, flexiblen Energiespeicher einembreiten Publikum vorzustellen."Eguana wird seine Produkte in Halle B1 am Stand B1.618 ausstellen.Bitte kontaktieren Sie uns gerne, falls Sie Fragen zu den Produktenhaben oder Interesse an einem persönlichen Gespräch besteht.Über Eguana Technologies Inc.Eguana ist ein kanadisches Unternehmen mit Niederlassung inDeutschland, das sich auf die Entwicklung vonBatteriespeichersystemen spezialisiert hat. Eguana besitzt mehr als15 Jahre Erfahrung im Bereich der Erneuerbaren Energien. AlsEntwickler von Leistungselektronik, die durch zahlreiche Patenteweltweit geschützt ist, besitzt Eguana ein tiefes Verständnis vomZusammenspiel der einzelnen Komponenten eines Batteriespeichersystemsund hat seinen Fokus auf die Optimierung von Performance undLanglebigkeit der entsprechenden Anwendungen gelegt.Pressekontakt:Martin Duerrmartin.duerr@eguanatech.comOriginal-Content von: Eguana Technologies, übermittelt durch news aktuell