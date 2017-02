Unterföhring (ots) -Viel hilft viel: Bei der Challenge in Woche fünf ist jedes Grammvon Vorteil. Die Kandidaten müssen sich als "Bumping Gladiators" inriesigen Plastikbällen gegenseitig aus dem Ring stoßen. Coach RaminAbtin zeigt sich mit Schwergewicht Giuseppe (Startgewicht: 202,6Kilo) im Team zuversichtlich: "Giuseppe ist ein Tier. Er wiegt vielund er hat auch enorm viel Kraft." Leider hat der Sportpädagoge dieRechnung ohne den Italiener gemacht, denn der weigert sich: Weil ersich nicht richtig fit fühlt, will sich der 38-Jährige schonen. EineEntscheidung für sich - und gegen sein Team. Camp-Chefin ChristineTheiss tobt: "Das habe ich noch nie bei 'The Biggest Loser' erlebt.Was mich am meisten fassungslos macht: Giuseppe wusste, dass seinTeam ohne ihn keine Chance hat und das war ihm komplett egal."Giuseppes Verhalten stößt auch seinen Team-Kollegen übel auf. "Dassman sich so in einem Menschen täuschen kann", zeigt sich Kilo-KämpferBjörn (33; Startgewicht: 141,1 Kilo) schockiert. Der Italiener istdavon gänzlich unbeeindruckt: "Im Grunde genommen sind wir alleEinzelkämpfer hier. Der Stärkere gewinnt, und der Schwächere gehtnach Hause."Ob Team Lila die Challenge trotzdem gewinnen kann, und was diespätere Aussprache im Camp bringt, sehen die SAT.1-Zuschauer amSonntag, 12. Februar 2017, um 17:45 Uhr.Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2017, Informationen zuden Kandidaten sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie aufwww.presse.sat1.de/TBL2017. Highlight-Clips undHintergrundinformationen, auch zu den Web-Kandidaten, finden Sie aufwww.the-biggest-loser.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea PernpeintnerTelefon +49/89/9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell