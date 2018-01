Unterföhring (ots) -Ein dynamischer neuer Chef mit eigenen Regeln undStreicheleinheiten in der Nacht: Nachdem die Zeit als Hausboss bei"Get the F*ck out of my House" für Frührentner Norbert zu Ende ging,müssen die Kandidaten in der zweiten Folge der neuenStrategie-Reality-Show am Donnerstag, um 20:15 Uhr, auf ProSiebeneinen neuen Chef wählen. Der neue Hausboss verändert kurzerhand dieRegeln seines Vorgängers. Während Norbert in der ersten Woche dieFrauen in seinem abgetrennten 33-Quadratmeter-Bereich noch gewährenließ, schmeißt der Neue die Frauen jetzt raus: "Die erste Nacht wirdfür mich alleine hier sein, ganz ohne die Mädels." Wie reagieren dieFrauen des Hauses auf diese erste Maßnahme?Während der neugewählte Hausboss die Einsamkeit genießen will,kommen sich zwei Kandidaten im Haus näher und näher: Marie (25,Berlin) und Ülmen (23, Crailsheim in Baden-Württemberg). Was SingleÜlmen nicht weiß: Marie ist bereits verheiratet. Tagsüber und in derNacht kommt es zu Annäherungen zwischen den Beiden. "Ich hatte einewunderschöne junge Frau im Arm und ich habe mich wohlgefühlt, sie hatsich wohlgefühlt und so kann's auch gerne weitergehen", kommentiertÜlmen die Nachtruhe. Zuvor ging Ülmen bereits mit Olivia (27,Offenbach) auf Tuchfühlung. Marie will wissen: "Hast Du mit Olivianicht gekuschelt?" Ülmen: "Doch - aber nicht so wie wir." Zieht jetztdie Eifersucht ins Haus ein? Wie reagiert Ülmen, wenn er von MariesEhe erfährt?Kuschelig wird es auch für die verbleibenden Kandidaten im Haus:Nachdem bereits zahlreiche Leute #GTFOOMH verlassen haben, wird auchdie Wohnfläche von bisher 116 Quadratmetern entsprechend verkleinert.Ein Zimmer wird von Thore Schölermann und Jana Julie Kilka in derzweiten Woche kurzerhand gesperrt. Wer gibt auf? Wer hält durch? Werwohnt sich mit Strategie zum Gewinn von 100.000 Euro?Informationen und Fotomaterial zum Haus und den 100 Kandidatensind auf der "Get the F*ck out of my House"-Presseseite unterhttp://presse.prosieben.de/GTF abrufbar."Get the F*ck out of my House" - donnerstags, um 20:15 Uhr, aufProSiebenHashtag zur Show: #GTFOOMHBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1187, -1188Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell