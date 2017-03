EgoSecure wird reine Channel Company

Ettlingen (ots) - Um das starke Wachstum der letzten Jahre weiterauszubauen, startet der IT-Sicherheitshersteller EgoSecure 2017 inder DACH-Region seine neue Vertriebsstrategie und stellt sich alsreine Channel Company auf. So werden zukünftige Projekte immerzusammen mit einem Partner abgeschlossen. Das Partnerprogramm vonEgoSecure basiert auf einer Tier 1-Strategie: Das Unternehmenoperiert also nicht über Distributoren, sondern übernimmt dasPartnermanagement selbst und vertreibt seine Lösungen überausgewählte Reseller. Für Partner, die mit Support und Beratung einenMehrwert für Kunden und EgoSecure leisten, wird es die PartnerstufeFirst Class Partner geben. Reseller mit diesem Level werden mitRabattaktionen, gemeinsamen Marketing-Aktivitäten und einer engenZusammenarbeit bei strategischen Themen gefördert.Der Strategiewechsel hat keinen Personalabbau zur Folge. Vielmehrwird EgoSecure das bestehende Sales-Team ausbauen, um neue Projektezusammen mit den Partnern zu akquirieren und weiter zu entwickeln.Sergej Schlotthauer, Geschäftsführer von EgoSecure, kommentiertden Strategiewechsel wie folgt: "Die letzten Geschäftsjahre waren füruns sehr erfolgreich. Diesen Kurs wollen wir auch zukünftigfortsetzen. Daher haben wir uns entschieden, beim Vertrieb unsererLösungen voll und ganz auf Partner zu setzen. Besonders wichtig sinduns die strategischen First Class Partner. Die neue Strategie gibtuns die Möglichkeit, unseren Vertrieb so flexibel wie möglich zuskalieren und die Marktdurchdringung zu erreichen, mit der wir inDeutschland der führende Anbieter im Bereich Data Protection werdenwollen."Durch die neue Strategie wird ein deutlicher Mehrwert für dieKunden und eine größere Kundennähe entstehen, dessen ist sichEgoSecure absolut sicher.Pressekontakt:Kafka KommunikationSusanne Sothmann / Julia FehrleTel. +49 89 7474 70 58 0Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de /jfehrle@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: EgoSecure, übermittelt durch news aktuell