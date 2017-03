EgoSecure und F-Secure beschließen Partnerschaft / Zwei führende Software-Hersteller in ihren Bereichen wollen Kunden ein noch kompletteres Angebot bieten

Ettlingen (ots) - Der deutsche Spezialist für Datensicherheit anden Endgeräten, EgoSecure, freut sich, die Partnerschaft mit demfinnischen Spezialisten für Cyber-Security F-Secure bekannt zu geben.Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Kunden beider Unternehmeneinen noch kompletteren Schutz für ihre Daten bei höchstemQualitätsstandard anzubieten.Die Angriffsszenarien auf Daten, denen sich Unternehmen undBehörden ausgesetzt sehen, werden immer komplexer, das haben vieleIT-Verantwortliche mittlerweile erkannt. Die reine Erkenntnis istjedoch noch keine Lösung des Problems, denn die Abwehrmechanismenmüssen sich zum einen anpassen, aber zum anderen auch nochbeherrschbar bleiben. EgoSecure hat aus dem Grunde schon bei derEinführung seiner ersten Produktversion vor über 10 Jahren daraufgeachtet, dass seine Lösungen schnell zu installieren und intuitiv zuadministrieren sind. Außerdem werden sie vom Benutzer kaumwahrgenommen, weil sie sich den normalen Arbeitsabläufen optimalanpassen. Diesen besonderen Qualitätsansatz nennt das Unternehmendeshalb "schöne IT-Security".EgoSecure konzentriert sich jedoch auf die Sicherheit an denEndgeräten im Netzwerk und ist in dem Bereich Innovationsführer.Damit sind jedoch nicht alle Einfallstore von Angreifern abgedeckt -z. B. im Bereich der Server-AV oder der Sicherheit von VPN Zugängen,hat der Ettlinger Hersteller keine Lösungsmodule im Portfolio. DieseBereiche soll jetzt die Partnerschaft mit F-Secure abdecken."Natürlich sind wir es unseren Kunden schuldig, dass auch unsereTechnologiepartner den hohen Qualitätsanspruch haben wie wir",erklärt Sergej Schlotthauer, CEO von EgoSecure. "Mit F-Secure habenwir einen Partner im Bereich Anti-Virus für Server und VPN gefunden,der diesem Anspruch auf jeden Fall gerecht wird."Auch F-Secure setzt auf ein breiteres Angebot für seine Kunden undsieht in der Zusammenarbeit beider Unternehmen echte Mehrwerte."Die Bedrohungslage wird immer vielschichtiger und daher ist esvon hervorgehobener Bedeutung, sich ganzheitlich vor Angriffen zuschützen. Mit dieser Partnerschaft zwischen EgoSecure und F-Securekönnen wir dazu beitragen, dass bereits ein wichtiges Etappenzielerreicht wird." sagt Klaus Jetter, DACH-Chef bei F-Secure.Die Partnerschaft beginnt sofort und bereits auf der CeBIT 2017stehen die Ansprechpartner für weitere Auskünfte zur Verfügung."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem sehr erfahrenenPartner und sind uns sicher, dass die Kooperation für unsere Kundeneinen echten Mehrwert bringt", sagt Sergej Schotthauer.EgoSecure stellt auf der CeBIT 2017 in Halle 6, Stand J15 nebender F-Secure Partnerschaft auch die Produktversion V12 vor, die dieneuesten Trends in der IT-Security in die Praxis umsetzt - und dasauf die schöne ArtPressekontakt:Kafka KommunikationSusanne Sothmann / Julia FehrleTel. +49 89 7474 70 58 0Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de /jfehrle@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: EgoSecure, übermittelt durch news aktuell