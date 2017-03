EgoSecure plant weitere strategische Allianzen / IT-Spezialisten müssen künftig enger zusammenarbeiten

Ettlingen (ots) - Der deutsche Sicherheitsspezialist EgoSecuresieht IT-Unternehmen in der Pflicht, enger zusammenzuarbeiten. Daheröffnet sich EgoSecure dem Gespräch mit anderen Soft- undHardwareherstellern. Ziel ist es, die Zusammenarbeit echterSpezialisten in den verschiedenen Bereichen der IT-Branche zufördern, damit Kunden nicht nur auf "große Player" mit rudimentärenFunktionalitäten treffen, sondern auch von den Experten in denverschiedenen IT-Security Bereichen komplette Angebote erhaltenkönnen."Die meisten großen Hersteller gingen in den letzten Jahren den'einfachen Weg' - sie haben sich die fehlende Funktionalitätzusammengekauft, wobei es nur auf dem Papier gut aussieht", sagtSergej Schlotthauer, CEO von EgoSecure. Hierbei ist das größteProblem, dass die meisten zugekauften Lösungen gar nichtweiterentwickelt, sondern nur noch minimal angepasst werden. DieIT-Branche entwickelt sich sehr schnell, neue Geräte werden jedeWoche eingeführt. Auf Hard- und Software-Ebene gibt es stetsÄnderungen. Dies trägt gerade bei den meisten IT-Sicherheitslösungendazu bei, dass auf neue Bedrohungen und Entwicklungen nicht schnellgenug eingegangen werden kann. Ein Hersteller in der IT-Branchesollte seine Expertise im Fokus beibehalten und dieProduktentwicklung dezidiert betrachten. So spezialisiert sichEgoSecure mit seiner Lösung auf den Bereich Data Protection. Dennochsieht der IT-Security-Hersteller die Pflicht, mit Experten ausergänzenden IT-Sparten zu kooperieren und stärkt somit denGeschäftsbereich "Strategic Alliances".Daniel Döring ist seit 2007 als Head of Professional Services beiEgoSecure tätig und seit Anfang 2017 verantwortlich für strategischeAllianzen. "Der Ausbau von Kooperationen bietet uns die Möglichkeit,ergänzende Lösungen optimal aufeinander abzustimmen undExpertenwissen zu vereinen. Ich freue mich, gemeinsam mitfokussierten Herstellern noch besser auf neue Bedürfnisse im IT-Markteingehen zu können", so Daniel Döring. Er wird in seiner Rolle diePositionierung des Unternehmens bei strategischen Allianz-Partnernintensivieren und die Ausrichtung des Unternehmens in RichtungKooperationen mit etablierten IT-Herstellern weiterentwickeln. Mitseiner langjährigen Erfahrung in der IT-Branche soll er dieZusammenarbeit mit strategischen Partnern noch effizienter undzielgerichteter gestalten.EgoSecure führt bereits aktive Kooperationen mit etabliertenHerstellern wie Bitdefender, Macmon, Yubico, Sepp-Mail, PRESENSE oderF-Secure.Pressekontakt:Kafka KommunikationSusanne Sothmann / Julia FehrleTel. +49 89 7474 70 58 0Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de /jfehrle@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: EgoSecure, übermittelt durch news aktuell