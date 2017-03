EgoSecure nach neuer Qualitätsmanagement-Norm DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert

Ettlingen (ots) - Der deutsche Sicherheitsspezialist EgoSecure ausEttlingen hat zu Beginn des Jahres dieQualitätsmanagement-Zertifizierung nach der neuen weltweit gültigenNorm DIN EN ISO 9001:2015 erhalten. In der Software-Branche ist eineZertifizierung nach dieser Norm eher selten anzutreffen, für andereBranchen ist sie allerdings ein Muss, um konkurrenzfähig zu sein.Die ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an einQualitätsmanagementsystem (QM) fest, die von Unternehmen umzusetzensind, um die Kundenanforderungen sowie weitere Anforderungen an dieProdukt- bzw. Dienstleistungsqualität zu erfüllen. DieQualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist national und international diemeist verbreitete und bedeutendste Norm im Qualitätsmanagement. EineZertifizierung nach ISO 9001 ist für Unternehmen und Organisationenaller Größen und in allen Branchen möglich und bildet die Basis fürden kontinuierlichen Verbesserungsprozess des unternehmensinternenQualitätsmanagementsystems (QMS).Für EgoSecure als deutscher IT-Sicherheitsanbieter ist dieZertifizierung ein wichtiger Schritt, um bestehende und potenzielleKunden von der Qualität der eigenen Produkte zu überzeugen. Einwesentlicher Grundsatz der ISO 9001 ist die Prozessorientierung. Einprozessorientiertes QM-System begleitet alle wesentlichenbetrieblichen Prozesse und stellt diese auf den Prüfstand."Da die meisten unserer Kunden ihre Unternehmensprozesse einerAuditierung entsprechend dieser Norm unterzogen haben, war es für unsselbstverständlich, das auch zu tun", erklärt EgoSecure CEO SergejSchlotthauer: "Für eine 'schöne Sicherheitslösung' ist es wichtig,die Prozesse in Unternehmen zu verstehen und zu unterstützen. Dasgeht am besten, wenn man sie selbst lebt. Besonders gefreut haben wiruns, dass wir das Zertifikat bereits beim ersten Versuch erhaltenhaben, was unserer Abteilung Qualitätssicherung, die denZertifizierungsprozess geleitet hat, ein besonderes Prädikatausstellt."Die Qualitätsmanagement-Zertifizierung wird auch Gesprächsthemaauf der CeBIT 2017 sein. Am Stand J15 in Halle 6 präsentiertEgoSecure als großes Highlight die wichtigste Version derUnternehmensgeschichte - die neue Data Protection Version 12. Dasneue Partnerkonzept ist ebenfalls Gegenstand der diesjährigen CeBIT.Pressekontakt:Kafka KommunikationSusanne Sothmann / Julia FehrleTel. +49 89 7474 70 58 0Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de,jfehrle@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: EgoSecure, übermittelt durch news aktuell