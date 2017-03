Egmont legt robustes Ergebnis vor

Kopenhagen (ots) - Die Egmont Mediengruppe hat 2016 ein solidesErgebnis erzielt und weist in drei von vier Sparten einenGewinnzuwachs sowie Umsatzerlöse in Höhe von 1,6 Mrd. EUR aus. DieStrategie Wachstum mit dem modernen Verbraucher hat zu Wachstum imdigitalen Geschäft geführt und neue technologiebasierteGeschäftsfelder erschlossen. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf70 Mio. EUR. Egmont engagiert sich mit Spenden in Höhe von 13 Mio.EUR, um Kinder zu unterstützen und Talente in der Filmbranche zufördern.Egmont erzielte 2016 durch organisches Wachstum um 38 Mio. EUR inlokaler Währung Umsatzerlöse von 1,6 Mrd. EUR. Durch zusätzlicheErlöse von 250 Mio. EUR aus Minderheitsbeteiligungen an nicht imKonsolidierungskreis enthaltenen Unternehmen in Wachstumsbereichenwie E-Commerce und digitalen Marketingdienstleistungen generierteEgmont mit seiner Geschäftstätigkeit faktisch Umsatzerlöse in Höhevon 1,8 Mrd. EUR.Nordisk Film, Egmont Publishing und Egmont Books wiesenausnahmslos Gewinnzuwächse aus. TV 2 in Norwegen schnitt kaufmännischgut ab und setzte sein starkes digitales Wachstum fort. Höhere Kostenfür Sportrechte und Bereinigungen für Reorganisationsmaßnahmen, mitdenen das Unternehmen zukunftssicher gemacht werden soll,beeinträchtigten das Ergebnis der Sparte jedoch. Alle vier Spartenhaben ihre Geschäftstätigkeit weiterhin auf die zunehmendeDigitalisierung des Kundenverhaltens ausgerichtet. Der Gewinn vorZinsen und Abschreibungen (EBITDA) lag insgesamt bei 170 Mio. EUR.Das Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich auf 70 Mio. EUR."Ich freue mich, dass wir ein solides Ergebnis erreicht haben undgleichzeitig in den Medienmarkt der Zukunft investieren. Mit derStrategie Wachstum mit dem modernen Verbraucher konzentriert Egmontsich darauf, Medieninhalte, Verbraucherverhalten und verfügbareTechnologien in Einklang zu bringen. Wir stärken die Inhalte inunseren Kerngeschäftsbereichen TV, Film, Zeitschriften und Bücher undinvestieren in schnell wachsende neue Geschäftsbereiche wieE-Commerce, Spiele und digitale Marketingdienstleistungen. Dabeinutzen wir Technologie, um unsere Abonnementsmodelle zu stärken unddirekte Kundenbeziehungen zu fördern", erläutert Steffen Kragh,Präsident und CEO von Egmont.Highlights aus den Sparten von Egmont:- TV 2 hat dank der starken Programmgestaltung seine Quoten ausgebautund war der Fernsehkanal mit dem größten Marktanteil bei den20-49-Jährigen. Der Streamingdienst TV 2 Sumo und dieTechnologiegesellschaft Vimond haben ein starkes Wachstum erzielt.- Nordisk Film hat einen Rekordumsatz vorgelegt und konnte mehrerekaufmännische und kreative Erfolge verzeichnen, z. B. den dänischenFilm Land of Mine und die schwedische Koproduktion A Man Called Ove,die beide für einen Oscar nominiert wurden. Die Kinos in Dänemarkhaben 9,7 Millionen Eintrittskarten verkauft und diePlayStation-Verkäufe haben in der nordischen Region die Erwartungenübertroffen.- Das Geschäft mit Wochen- und Monatszeitschriften von EgmontPublishing hat ein starkes Ergebnis in einem ansonsten schwierigenMarkt erzielt. Der Geschäftsbetrieb in Russland wurde aufgrund derveränderten rechtlichen Rahmenbedingungen verkauft. Das Portfolio derdigitalen Marketingdienstleistungen und E-Commerce-Gesellschaftenwurde weiter ausgebaut.- Die Verlage Lindhardt og Ringhof und Cappelen Damm haben wichtigeneue Bücher veröffentlicht und ihre Führungsposition im Geschäft mitE-Books und Hörbüchern durch Übernahmen und die Entwicklung desdigitalen Geschäfts gefestigt."Journalismus, Serien und Unterhaltung in TV, Film und Printbleiben das Kerngeschäft von Egmont. Wir werden jedoch zunehmend zueinem Technologieunternehmen, weil Inhalte und Technologie in dermodernen Medienwelt Hand in Hand gehen. Als gewerbliche Stiftunginvestieren wir langfristig in die Entwicklung derGeschäftstätigkeit. Wir haben außerdem 13 Mio. EUR zur Unterstützungbedürftiger Kinder und Jugendlicher und zur Förderung vonFilmtalenten gespendet", sagte Steffen Kragh.Das Eigenkapital von Egmont belief sich 2016 auf 833 Mio. EUR beieiner Eigenkapitalquote von 51 %. Egmont hat keineFremdkapitalverbindlichkeiten.Egmont hat 2016 13 Mio. EUR für bedürftige Kinder und Jugendlicheund zur Förderung von Talenten in der Filmbranche durch die NordiskFilm Foundation gespendet. In diesem Jahr lag der besondereSchwerpunkt auf Kleinkindern. Im Egmont Report wurde dokumentiert,dass die ersten 1.000 Tage im Leben eines Kindes bestimmen, wie esspäter im Leben zurechtkommt. Durch das Leuchtturmprojekt Learningfor Life konnten nahezu 300 betreute Kinder und Jugendliche anintensiven Bildungs-Camps teilnehmen und bekamen einen persönlichenMentor zugeteilt. Seit 1920 hat Egmont insgesamt 370 Mio. EURgespendet.Kennzahlen in Mio. EUR 2016 2015Umsatzerlöse 1.560 1.576Gewinn vor Zinsen undAbschreibungen (EBITDA) 170 190Vorsteuergewinn (EBT) 70 102Eigenkapital 833 755TV 2Umsatzerlöse: EUR 448 (436) Millionen. Betriebsergebnis: EUR 11(35) Millionen.TV 2 ist das größte kommerzielle Medienhaus in Norwegen imHinblick auf tägliche Zuschauerquoten und die Versorgung mitNachrichten, Sport und Unterhaltung über sieben Fernsehkanäle sowiedurch Online-Plattformen und mobile Plattformen. Die Umsätzeverbesserten sich 2016 um 7 % in lokaler Währung, der Gewinnverringerte sich jedoch aufgrund der Investitionen in Premiuminhalteund Rechte sowie der Kosten einer wesentlichenReorganisationsmaßnahme, die 2017 zur Vorbereitung des Unternehmensauf den Markt der Zukunft umgesetzt werden soll. TV 2 ist derstärkste Sender Norwegens in der Altersgruppe der 20-49-Jährigen. Fürden Hauptsender war das Jahr durch starke Programmformate wie dieTalentshow The Stream, die intern entwickelt und zur Produktion indie USA verkauft wurden, sehr erfolgreich. Die Genre-Sender von TV 2trugen positiv zum Ergebnis bei und konnten ihre Zuschauerquotenstabil halten. TV 2 Sumo verzeichnete höhere Umsatzerlöse undAbonnentenzahlen und ist nach Umsätzen betrachtet Norwegens größterStreamingdienst. Die Website tv2.no setzte ihr Wachstum fort und istNorwegens drittgrößte gewerbliche Nachrichtenseite mit über 1,1 Mio.Unique Visits pro Tag. Die Tochtergesellschaft Vimond vertreibtOTT-Softwarelösungen, steigerte ihre Umsatzerlöse um 68 % und hateinige der weltweit führenden Mediengesellschaften in derKundenbasis.Nordisk FilmUmsatzerlöse: EUR 530 (497) Millionen. Betriebsergebnis: EUR 32(29) Millionen.Nordisk Film produziert, vertreibt und vermarktet Filme undTV-Serien in den nordischen Ländern, betreibt Kinos in Dänemark undNorwegen und vermarktet die PlayStation in den nordischen undbaltischen Ländern. Die Sparte unterhält außerdem digitaleGeschäftsbereiche mit Geschenkkartengeschäft, Ticketing undOnline-Filmkanälen. Nordisk Film hat 2016 Rekordumsätze und einensehr starken Gewinn erzielt. Sämtliche Geschäftsbereiche habenpositiv zum Ergebnis beigetragen. Insbesondere das Filmgeschäftlieferte zahlreiche starke Titel und die PlayStation-Umsätzeübertrafen die Erwartungen. Nordisk Film Games hat begonnen, innordische Computerspielentwickler zu investieren. Einige der bestenund beliebtesten dänischen Filme des Jahres 2016 wurden von NordiskFilm produziert. Land of Mine von Martin Zandvliet wurde für einenOscar nominiert und für die Komödie The Reunion 3 wurden 550.000Kinokarten verkauft. Das verbundene Unternehmen Zentropa stand hinterdem extrem erfolgreichen Film A Conspiracy of Faith, für den über700.000 Kinokarten verkauft wurden. Nordisk Film war Ko-Investor undVerleih bei mehreren erfolgreichen nordischen Filmen. Der schwedischeFilm A Man Called Ove wurde für zwei Oscars nominiert, und über720.000 Kinobesucher sahen in Norwegen den Blockbuster The King'sChoice. Die Kinos von Nordisk Film haben in Dänemark 5,7 Mio.Eintrittskarten und in Norwegen 4,0 Mio. Eintrittskarten verkauft undsind Marktführer in beiden Ländern. Das Ticketinggeschäft Venuepointist nun ein Joint Venture mit dem deutschen Unternehmen CTS Eventimgeworden und plant eine Portfolioerweiterung, durch die der Betriebvon Veranstaltungsorten aufgenommen werden soll. DasGeschenkkartengeschäft GoGift.com meldete Umsatzzuwächse.Egmont PublishingUmsatzerlöse: EUR 529 (594) Millionen. Betriebsergebnis: EUR 40(36) Millionen.Egmont Publishing publiziert 700 Zeitschriften in über 30 Ländernund Kinderbücher auf internationaler Ebene. Außerdem erbringt dasUnternehmen eine Vielzahl von E-Commerce- und digitalenMarketingdienstleistungen. Egmont Publishing hat Gewinnwachstumerzielt, insbesondere aufgrund der guten Leistung in Norwegen undSchweden. Die Geschäftseinheiten in Russland und Tschechien und einTeil des Geschäfts in Deutschland wurden während des letztenGeschäftsjahres verkauft, was sich auf den Gesamtumsatz auswirkte.Der Verkauf des russischen Geschäfts erfolgte aufgrund derveränderten rechtlichen Rahmenbedingungen in Russland, der esausländischen Mediengesellschaften untersagen, einen größeren Anteilals 20 % an russischen Medienunternehmen zu halten. Egmont Publishinghat seine Abonnementsmodelle weiterentwickelt, wie z. B. dendigitalen Zeitschriftendienst Flipp, und erreichte die Marke voninsgesamt 1,3 Millionen Abonnenten.Das Unternehmen engagiert sich intensiv im E-Commerce-Bereich undhält Beteiligungen an sieben nordischen E-Commerce-Unternehmen, diein ihren jeweiligen Nischen eine führende Position auf dem nordischenMarkt erreichen anstreben. Während des letzten Geschäftsjahres hatsich Egmont Publishing in die schwedische Gesellschaft Outnorth unddie dänische Gesellschaft Nicehair eingekauft. Das Portfolio derE-Commerce-Unternehmen hat Umsatzerlöse von insgesamt 179 Mio. EURerwirtschaftet, die nur teilweise in das konsolidierte Ergebnis vonEgmont einfließen. Egmont Publishing hat außerdem ein starkesBeteiligungsportfolio bei sechs nordischen Anbietern von digitalenMarketingdienstleistungen aufgebaut und zum Ende des Geschäftsjahreseinen Anteil an KAN, einer schwedischen Agentur für digitale Inhalte,erworben.Egmont BooksUmsatzerlöse unter Einbeziehung des Anteils von Egmont an CappelenDamm: EUR 123 (126) Millionen.Umsatzerlöse ohne Cappelen Damm, das gemäß den internationalenBilanzierungsstandards (IFRS) nicht in den Konzernabschlusseinbezogen wird:Umsatzerlöse: EUR 44 (44) Millionen. Betriebsergebnis: EUR 6 (6)Millionen.Egmont Books umfasst das führende Verlagshaus Norwegens, CappelenDamm, und den zweitgrößten Verlag in Dänemark, Lindhardt og Ringhof.Beide veröffentlichen Belletristik und Sachbücher, Kinderbücher,Hörbücher, E-Books und Bildungsmaterialien. Lindhardt og Ringhof hat2016 ungefähr 600 neue Bücher veröffentlicht und war für mehrere hochgelobte und preisgekrönte Titel verantwortlich. Folkets skønhed vonMerete Pryds Helle wurde für eine Reihe von Auszeichnungen nominiertund gewann sowohl den Golden Laurel-Preis als auch den PolitikenLiterature-Preis. Der Krimi Daevelen i hullet von Leif Davidsensetzte sich an die Spitze der Bestsellerlisten und Glansbilleder vonder in Afghanistan geborenen Autorin Geeti Amiri sorgte fürbeachtliche Aufmerksamkeit und Diskussionen. Saga Egmont, ein Verlagfür E-Books und Hörbücher, setzte sein Wachstum fort, unter anderemdurch sieben Übernahmen, darunter Steinbach Sprechende Bücher inDeutschland, Ljud Classicas in Schweden und Forlaget Rosenkilde inDänemark. Saga Egmont plant, bis Ende 2017 die Digitalisierung von15.000 Büchern abgeschlossen zu haben. Der größte Verlag in Norwegen,Cappelen Damm, verzeichnete ein Rekordjahr. Cappelen hat über 1.500Titel veröffentlicht und ist Marktführer in Norwegen mitBestseller-Autoren wie Vigdis Hjorth, Selma Lønning Aarø, KarinFossum, Lars Kepler, Gudny Ingebjørg Hagen, Sophie Elise Isachsen undTorbjørn Faerøvik. Cappelen Damm hat im Geschäftsjahr die VerlageBazar und Grammafon übernommen. Die Buchhandelskette Tanum hat 2016das erste von fünf Ladengeschäften im Flughafen Oslo eröffnet.Gemeinnützige AktivitätenEgmont ist eine gewerbliche Stiftung. Ein Teil des Gewinns aus demMediengeschäft wird für gemeinnützige Aktivitäten zur Unterstützungbedürftiger Kinder und Jugendlicher gestiftet, der Rest wird in dieWeiterentwicklung des Mediengeschäftes reinvestiert. Die Stiftungunterstützt überwiegend Aktivitäten in Dänemark, der Umfang derSpendentätigkeit in Norwegen ist jedoch gewachsen. Seit 1920 hat dieStiftung insgesamt 370 Mio. EUR zu derzeitigen Werten ausgereicht.2016 beliefen sich die Spenden von Egmont auf 13 Mio. EUR, von denen0,7 Mio. EUR auf die Talentförderung im Filmgeschäft durch dieNordisk Film Foundation entfielen. Egmont hat sich 2016 aufKleinkinder konzentriert und in Zusammenarbeit mit dem Thinktank DEAdie Småbørnsalliancen ins Leben gerufen. In dieser Allianz, die sichauf die Förderung von Kindern konzentriert, haben sichInteressengruppen mit Fachkenntnissen und Interessen im Bereich derBildung und Vermittlung von Lebenskompetenzen für Kinder, die dieseneinen guten Start in das Leben ermöglichen sollen,zusammengeschlossen. Der Egmont Report 2016 beschäftigte sichschwerpunktmäßig mit Kleinkindern und verdeutlichte, dass die ersten1.000 Tage im Leben eines Kindes entscheidend dafür sind, wie diesesim späteren Leben zurechtkommt. Das Leuchtturmprojekt Learning forLife wurde 2016 fortgesetzt, wobei 300 betreute Kinder undJugendliche nun Teil des Programms geworden sind, in dessen Rahmensie Bildungs-Camps besuchen und einen persönlichen Mentor zugeteiltbekommen. 2016 war auch das Jahr, in dem Egmont in Norwegen einevierjährige Partnerschaft mit der Stiftung des Kronprinzen und derKronprinzessin eingegangen ist, die der Wohlfahrt und Bildung jungerMenschen in Norwegen gewidmet ist. Mit den bereitgestellten Mittelnsoll sichergestellt werden, das neu eintreffende Flüchtlingskinderden bestmöglichen Start für das Leben in Dänemark und Norwegenerhalten. Die Nordisk Film Foundation hat für das LeuchtturmprojektThe Polar Bear Writing Camp gespendet, das die Kompetenzentwicklungprofessioneller Skript-Autoren zum Ziel hat.Pressekontakt:Jesper EisingHead of Press, Communications & Public Affairs+45 29603019Line AarslandVice President, Communications & Public Affairs+45 24407471Fotos für den Gebrauch in Medien:www.egmont.com/dk/presse/pressebillederOriginal-Content von: EGMONT, übermittelt durch news aktuell