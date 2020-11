Egis und Cylus kooperieren bei der Gründung eines Kompetenzzentrums für Cybersicherheitsdienste im Bahnwesen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Egis und Cylus, das führende Unternehmen für Cybersicherheit im Bahnwesen, gaben heute bekannt, dass sie ihre Kräfte zu einem Kompetenzzentrum für modernste, auf den Schienenverkehr ausgerichtete Cybersicherheitsdienste bündeln werden. Das Exzellenzzentrum wird Bahngesellschaften auf der ganzen Welt beim Aufbau von Cyber-Resilienz und der Sicherung kritischer Netzwerke unterstützen.Cybersicherheit ist ein wachsendes Problem für die Eisenbahnindustrie. Egis und Cylus bringen ihr gemeinsames Fachwissen ein, um End-to-End-Cybersicherheitsdienste anzubieten, die alle Aspekte des Lebenszyklus des Bahnbetriebsnetzes abdecken. Das Center of Excellence wurde von den weltweit führenden Experten auf der Grundlage von Methoden, Technologien und Normen (IEC 62443) entwickelt und bietet Kunden in aller Welt ein breites Spektrum an fortschrittlichen Sicherheitslösungen und Dienstleistungen. Von der Strategieentwicklung über die Identifizierung von Cyberrisiken bis hin zur Erkennung und Reaktion auf Vorfälle werden die Bahngesellschaften in allen Aspekten der Cybersicherheit unterstützt."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cylus, dem führenden Unternehmen für Cybersicherheit im Bahnwesen. Die Bündelung unserer Kräfte ermöglicht es uns, unseren Kunden einzigartige Fachkenntnisse sowie hochmodernes Know-how und bewährte Verfahren im Bereich der Cybersicherheit anzubieten." So Olivier Bouvart, Executive Director Rail von Egis, und fügt hinzu: "Wir haben beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen und unsere Kunden proaktiv zu unterstützen, indem wir sie auf das wachsende Risiko von Cyber-Bedrohungen vorbereiten.""Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Egis Rail, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von Mobilitätsdiensten rund um den Globus verfügt." So Amir Levintal, CEO von Cylus, und ergänzt: "Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeiten, Bahnorganisationen bei der Abwehr von Cyber-Bedrohungen durchgehend zu unterstützen. Unsere gemeinsamen Dienste sind speziell für die Eisenbahnindustrie konzipiert und ermöglichen es unseren Kunden, sich auf ihr Tagesgeschäft, ihre Geschäftstätigkeit und ihr Wachstum zu konzentrieren und ihr Cyber-Defense-Management unseren Sicherheitsexperten zu überlassen. Wir sind sicher, dass diese Partnerschaft die Bahnindustrie in eine cybersichere Zukunft führen wird."Für weitere Informationen besuchen das Center of Excellence (http://www.cylus.com/gated-resource/egis-cylus-center-of-excellence).Informationen zu CylusCylus führt den Schienenverkehr in eine Cyber-sichere Zukunft, indem es die Eisenbahnsysteme vor Cyber-Bedrohungen schützt.Cylus konzentriert sich zu 100 % auf die Cybersicherheit im Schienenverkehr und ist das erste Softwareunternehmen, das auf die einzigartigen, komplexen und divergierenden Bedürfnisse der Eisenbahnindustrie eingeht. Die Cybersicherheitslösungen von Cylus für das Bahnwesen genießen das Vertrauen von Bahngesellschaften der Spitzenklasse weltweit und des Bahnökosystems als Ganzes. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cylus.com. (https://www.cylus.com/)Pressekontakte:Isabelle Bourguet Mayrand Strategy, Marketing and Sabine Mendy Deputy CommunicationsCommunications DirectorTel.: +33 (0)1 39 41 44 17 / Director Tel.: +33 (0)1 39 41 43 05 / +33+33 (0)6 17 10 29 70isabelle.bourguet@egis.fr (0)6 25 33 02 64sabine.mendy@egis.frPressekontakt:Ben Kapon - Tel.: +972-52-6100006kapon@cylus.comInformationen zur Egis-GruppeEgis ist eine große internationale Unternehmensgruppe in den Bereichen Bauingenieurwesen und Mobilitätsdienstleistungen, deren einzigartiges globales Dienstleistungsangebot Infrastrukturberatung, Engineering und Betrieb umfasst. Durch unsere Innovationsfähigkeit reagieren wir auf die Klimakatastrophe und auf die größten Herausforderungen unserer Zeit, indem wir Lösungen und anerkanntes Know-how in den Bereichen Verkehr und Mobilität, nachhaltiger Städtebau, Gebäude, Wasser, Umwelt und Energie anbieten.Egis Imagine ist eine 75-prozentige Tochtergesellschaft der Caisse des Dépôts, die restlichen 25 Prozent werden von den Führungskräften und Mitarbeitern der Partner gehalten. Egis Imagine stellt sich eine nachhaltige Zukunft vor, arbeitet für die Bevölkerung und den sozialen Fortschritt.1,22 Mrd. EUR verwalteter Umsatz im Jahr 201915.800 MitarbeiterOriginal-Content von: Cylus; Egis, übermittelt durch news aktuell