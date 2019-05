Egis Technology Inc. meldet EPS von 1,96 NT$ in 1Q19

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Egis Technology Inc. (6462.TWO)verzeichnet für das 1Q19 einen Umsatz von 1.393 Mio. NT$, was einemAbfall von 15 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY), aber einem Anstiegvon 16 % im Vergleich zum letzten Quartal (QoQ) entspricht. DerYoY-Abfall lässt sich vor allem damit begründen, dass die Kunden denUltraschallsensor in den Vorzeigemodellen von 2019 angenommen haben.Die GM in 1Q19 betrug 41 %, ist also im Vergleich zum 4Q18aufgrund der zunehmenden Kombination von optischen Sensoren, die imQuartal ausgeliefert wurden, um 31 % gestiegen.Die OPEX lagen in 1Q19 bei 421 Mio. NT$, also 58 % höher als imYoY, jedoch 6 % niedriger als im QoQ.OPM betrug in 1Q19 11 %. Im Vergleich dazu lag der Wert in 1Q18bei 19 % und der Betriebsverlust in 4Q18 bei 6 %.Die grundlegende Aktienrendite (EPS) betrug 1,96 NT$, ist also imVergleich zum Wert 1Q8 mit 3,07 NT$ gesunken, aber vom Verlust proAktie, der in 4Q18 0,29 NT$ betrug, angestiegen.In der Zwischenzeit konnte das Unternehmen für April 2019 einenUmsatz von 623 NT$ berichten, also 4 % mehr als im MoM und 32 % alsim YoY. Der Umsatz seit Jahresanfang beträgt 2.016 Mio NT$, also 4 %weniger als im YoY.Im Mai freut sich das Unternehmen auf 3 Veranstaltungen. Als erstefindet die Bilanzkonferenz für 1Q19 am 8. Mai 2019 um 14.30 Uhr beiE. Sun Securities statt. Danach nimmt das Unternehmen vom 16. - 17.Mai 2019 an der Greater China Conference von Macqurie in Hong Kongund vom 23. - 24. Mai an der Regional Tech Conference in Taipeh teil.Informationen zu Egis Technology Inc.Als führender Anbieter in der Fingerabdruckbiometrie ist EgisTechnology Inc. (6462.TWO) auf die Bereitstellung vonKomplettlösungen mit höchster Sensorleistung undSoftwarefunktionalität spezialisiert. Der firmeneigeneAbgleichsalgorithmus bietet mit die höchste FAR/FRR-Leistung auf demaktuellen Markt und sorgt gleichzeitig für exzellente Sicherheit undBenutzerfreundlichkeit. Die führende Fingerabdrucktechnologie vonEgis ist die perfekte Wahl für die Umsetzung auf Mobilgeräten. AlsVorstandsmitglied der FIDO-Alliance hat sich Egis das Ziel gesetzt,Sicherheit und Authentifizierung für die gesamte Onlineweltbereitzustellen. Der Hauptsitz von Egis befindet sich in Taipeh,Taiwan und das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in China, Japanund den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.egistec.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpgPressekontakt:Egis Technology Inc. Pressesprecher: George ChangCFAGeschäftsführer Finanzen+886-2-2658-9768george.chang@egistec.comOriginal-Content von: Egis Technology Inc., übermittelt durch news aktuell