Egis Technology Inc. legt Umsatzbericht für Q1 2018 vor

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Egis Technology Inc. (TWO:6462)hat heute seine Nettoumsätze für Q1 2018 veröffentlicht.Konsolidierte Nettoumsätze Q1 2018 (Einheit: Tausend NTD)Zeitraum Q1 2018 Q1 2017 Jahresvergleich Q4 2017 QuartalsvergleichZunahme Zunahme(Rückgang) % (Rückgang) %Nettoumsätze 1.633.685 1.185.487 38 % 1.254.419 30 %Informationen zu Egis Technology Inc.Egis Technology Inc. (TWO:6462) ist ein führender Anbieter vonFingerabdruck-Biometriesystemen und Spezialist für Komplettlösungenmit überlegener Sensorleistung und Softwarefunktionalität. Seingeschützter Abgleichsalgorithmus bietet überragende FAR-/FRR-Leistungund zeichnet sich durch maximale Sicherheit und Zweckmäßigkeit aus.Die innovative Fingerabdrucktechnologie von Egis eignet sich idealfür Mobilgeräte. Als Vorstandsmitglied der FIDO Alliance entwickeltEgis zukunftsweisende Sicherheits- und Authentifizierungslösungen fürden Cyberraum. Egis hat seinen Hauptsitz in Taipeh (Taiwan) undbetreibt Niederlassungen in Kontinentalchina, Japan und den USA.Weitere Informationen finden Sie unter www.egistec.com.Sprecher Egis Technology Inc.YiPin LeeChief Financial Officer+886-2-2658-9768