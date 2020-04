PGIM ETF Trust – PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Intuitive Surgical":

PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF weist zum 15.04.2020 einen Kurs von 45.99 USD an der Börse auf.

Wie PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF liegt bei 17,87, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF bewegt sich bei 52,75. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF beläuft sich mittlerweile auf 52,52 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 45,99 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,43 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 48 USD. Somit ist die Aktie mit -4,19 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".