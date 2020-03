Eggriculture Foods: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Eggriculture Foods, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 21:12 Uhr) mit 0.14 HKD stark im Minus (-1.18 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Nach einem bewährten Schema haben wir Eggriculture Foods auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Eggriculture Foods erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -2,94 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -40,43 Prozent im Branchenvergleich für Eggriculture Foods bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,69 Prozent im letzten Jahr. Eggriculture Foods lag 37,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Eggriculture Foods auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Eggriculture Foods sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Eggriculture Foods zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.