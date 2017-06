Egger PowAir Cleaning GmbH von Wirtschaftskammer Österreich geehrt - BILD

Robert Egger, Gründer und Geschäftsführer der Firma EggerPowAir Cleaning GmbH nahm die Ehrung für alle Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter entgegen.Eugendorf (ots) - Robert Egger, Gründer und Geschäftsführer derFirma Egger PowAir Cleaning GmbH nahm die Ehrung für alleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegen.Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. ChristophLeitl schrieb: "Sie (Robert Egger) sind ein `Mutmacher` für vieleandere Unternehmer in Österreich ... . Dank und Anerkennung fürSpitzenleistungen in Innovation und Exzellenz ?!"Egger PowAir Cleaning GmbH wurde als Start-Up im Juli 2014 vonRobert Egger mit 5000 Euro gegründet. Im ersten vollen Geschäftsjahr2015 erzielte die Firma bereits 1.2 Millionen Euro Umsatz. Im I.Quartal 2017 beteiligte sich STRABAG PFS mit 75%. Robert Egger wurdeauf Jahre als Geschäftsführer bestellt."Der Roll-Out ist durch die Beteiligung jetzt noch raschermöglich. Für die Industrie und Produktionsbetriebe zählt Größe. EggerPowAir Cleaning wird die Rolle als Technologie- und Preisführerweiter ausbauen. 7 Tage die Woche - 24 Stunden am Tag (24/7), das istunser Dienstleistungslevel für die Industrie, in ganz Europa,"erklärt Robert Egger.Industrie Groß-Anlagen und Produktionsmaschinen mit kalterTrocken- Druckluft und sonst nichts ... zu reinigen war die zündendeIdee von Robert Egger. Das KDL-Verfahren wurde von Egger serienreifin der Praxis der Industrieanlagen-Reinigung 2014 eingeführt. Heuteist dies Stand der Technik in diesem Bereich.0% Wasser - 0% Chemie - 100% Reinigung mit kalterTrockendruck-Luft, das ist der USP von Egger PowAir Cleaning.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Anna BouscherOffice@eggerpowair.comTel.: +43 (0)6225 288 10Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17255/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Egger PowAir Cleaning GmbH, übermittelt durch news aktuell