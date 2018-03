Jeder fünfte Geschäftsreisende entscheidet sich gegen eineVerlängerung der Geschäfts- in eine Privatreise, aus Bedenken, wiedies im Unternehmen wirken könnteMünchen (ots/PRNewswire) - Geschäftsreisen für eine privatereVerlängerung zu nutzen, ist ein steigender Trend. Allerdings spieltbei diesen "Bleisure"-Trips eine Rolle, was der Chef darüber denkt.Das ergab die neue "Bleisure Trends"-Studie von Egencia®, einemführenden, weltweit tätigen Travel-Management-Unternehmen. Für dieStudie wurden 9.000 Egencia-Nutzer in Nordamerika, demasiatisch-pazifischen Raum sowie Europa befragt. Neben der Meinungdes Chefs fließen zudem Reiseziel und zeitliche Nähe zum Wochenendein den Entscheidungsprozess mit ein.Wenn es um Geschäftsreisen geht, spielen Haltung und Richtliniendes Arbeitgebers in der Praxis eine wichtige Rolle. Wie die Studieergab, haben 20 Prozent der Reisenden weltweit ihre Pläne eineGeschäfts- und Privatreise zu kombinieren schon einmal verworfen -aus Bedenken wie dies auf den Arbeitgeber wirken könnte. Mit 32Prozent sorgen sich die Reisende in Asia-Pacific am meisten um dieAußenwirkung. An Platz zwei und drei stehen Nordamerikaner (20Prozent) und Europäer (15 Prozent). In Deutschland haben 18 Prozentso eine "Bleisure"-Reise wieder verworfen, da sie mögliche negativeReaktionen befürchten."Die Erkenntnis, dass viele Geschäftsreisende auf Grund derWahrnehmung durch ihren Arbeitgeber von einer 'Bleisure'-ReiseAbstand nehmen, birgt eine Chance im Wettlauf um die besten Talente",analysiert Wendy White, Vice President Marketing von Egencia. "Daimmer mehr Unternehmen eine ausgewogene Work-Life-Balancepropagieren, ist es vielleicht an der Zeit, die Verlängerung vonGeschäfts- zu Privatreisen in die Reiserichtlinien aufzunehmen. Soinvestieren Unternehmen in ihre Mitarbeiter und ermutigen sie, jedeReise so anzugehen, dass sie zählt."Weitere Ergebnisse der "Egencia 2018 Bleisure Trends"-Studie:- Die Mehrheit (55 Prozent) der Geschäftsreisenden von Egenciaweltweit unternimmt im Durchschnitt weniger als sechsGeschäftsreisen pro Jahr; 68 Prozent machen dabei mindestens eine"Bleisure"-Reise pro Jahr.- Von denen, die eine "Bleisure"-Reise angetreten haben, geben zweiProzent an, ihre Ausgaben dem Unternehmen in Rechnung gestellt zuhaben.Wenn es um die Aktivitäten geht, stehen Ziel undSightseeing-Möglichkeiten im Vordergrund:- Der Bestimmungsort ist bei weitem der wichtigste Faktor für dieEntscheidung, ob eine berufliche Reise für private Zweckeverlängert wird. 30 Prozent der Geschäftsreisenden in Nordamerikarichten sich nach dem Ziel, verglichen mit 25 Prozent in Europa undin Asia-Pacific.- Die zeitliche Nähe zum Wochenende ist ebenfalls ein Faktor: Fastein Viertel (23 Prozent) der Befragten sagt, dass diese ihreEntscheidung für oder gegen eine private Verlängerung beeinflusst.Dahinter an Platz drei landet die Nähe zu Freunden und Familie (16Prozent).- Sightseeing ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung in allenRegionen.- Von den befragten europäischen Geschäftsreisenden denken 68 Prozentdarüber nach, in den nächsten sechs Monaten eine geschäftlicheReise für private Zwecke zu nutzen, bzw., planen es. Damit sind siedas Schlusslicht verglichen mit den Reisenden in Nordamerika (74Prozent) und Asia-Pacific (87 Prozent).- Fest mit einer "Bleisure"-Reise planen 32 Prozent der Europäer, 41Prozent der Nordamerikaner und sogar die Hälfte der befragtenReisenden im asiatisch-pazifischen Raum.- Zudem haben sich 37 Prozent der Geschäftsreisenden aus Asia-Pacificeinen "Bleisure"-Trip für 2018 fest als Neujahrsvorsatz genommen.Von den Europäern sind es 25 Prozent und von den Nordamerikanern 20Prozent. Den Deutschen scheinen andere Dinge wichtiger zu sein,lediglich 19 Prozent hatten diesen Vorsatz.Um das Beste aus Ihrer nächsten "Bleisure"-Reise zu machen,schauen Sie unserem City-Guides(https://www.egencia.com/public/de/2018-top-100-hotels/) aus Top 100Preferred Corporate Hotel Award Programm an.Über EgenciaEgencia ist ein führendes, weltweit tätigesTravel-Management-Unternehmen, für das jede Geschäftsreise zählt -für Reisende und Travel Manager. Die eigene Technologieplattformvereinfacht Geschäftsreisen von der Planung über die Buchung bis hinzu Abrechnung und Reporting. Dank der aktuellen, datengestütztenErkenntnisse von Egencia sind Unternehmen immer einen Schritt voraus,indem sie Entscheidungen treffen, welche die Vorlieben der Reisendenund die Unternehmensrichtlinien berücksichtigen. Ein engagiertes Teamvon Reiseberatern steht Kunden zur Seite, um jeden Schritt zuunterstützen, wann und wo immer dies gebraucht wird. Egencia betreutkleine, mittelständische und internationale Unternehmen in mehr als65 Ländern. Mehr Informationen auf www.egencia.de, via Twitter(https://twitter.com/EgenciaDE) oder LinkedIn(https://de.linkedin.com/company/egencia). Besuchen Sie auch unserenBlog (https://www.egencia.com/public/de/category/blog).© 2018 Egencia, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Name und dasLogo Egencia sind als Marke registriert oder ein Trademark derExpedia Gruppe in den USA und/oder anderen Märkten. 