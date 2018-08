Egencia® Analytics Studio: Das einzige Tool zur Datenvisualisierung, das speziell für Geschäftsreisen entwickelt wurde

Eine Lösung, die über das klassische Dashboard hinausgeht, um dieEffektivität von Reiseprogrammen hervorzuhebenMünchen (ots/PRNewswire) - Egencia®, ein führendes, weltweittätiges Travel-Management-Unternehmen, stellt sein Egencia AnalyticsStudio vor. Diese verbesserte Plattform für Datenvisualisierung undAnalyse soll Unternehmen dabei helfen, ihre Reiseprogramme lebendigwerden zu lassen. Travel Manager können mit ihr Daten einfach visuelldarstellen, so versteckte Kosten sowie neue Einsparungsquellenidentifizieren und die Ausgaben in den Kategorien Flug, Hotel, Zugund Auto optimieren."Wir leben in einer Welt, in der Daten überall sind, aber nur dannwertvoll werden, wenn man sie in verwertbare Ergebnisse verwandelnkann", sagt Alex Kaluzny, Chief Technology Officer (CTO) von Egencia."Die Daten zu verstehen und sie zu nutzen, um Entscheidungen zutreffen, von denen Unternehmen profitieren, ist nur der Anfang. Wirwerden das Egencia Analytics Studio weiterentwickeln, um unserenKunden die Vorteile von vorhersagbaren Analysen zu bieten."Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für Unternehmenentscheidend, die Daten im Blick zu haben. Allerdings sind aktuelleReporting-Systeme von Travel-Management-Unternehmen oft so komplex,dass Travel Manager Stunden damit verbringen, mehrere Datenquellen zudurchsuchen und Offline- und Online-Listen zusammenzufassen, umverwertbare Ergebnisse zu bekommen - oft auch erst durch dieUnterstützung von Datenspezialisten. Egencia Analytics Studio bieteteine konsolidierte visuelle Ansicht, die mit Hilfe verschiedenerFilter personalisierbar ist. Zu den Filtermöglichkeiten gehört u.a.die Darstellung der Auswirkung von Vorausbuchung in Zusammenhang mitden Reiserichtlinien sowie Reiseart (International, National, etc.).Travel Manager können mit dem neuen Tool aussagekräftige Berichteund Übersichten erstellen, um sie mit den Abteilungen Finanzen,Beschaffung und Personal des Unternehmens zu teilen. So sind sie mitall den Informationen ausgestattet, die ihnen helfen, Fragen schnellund präzise zu beantworten, um die Wichtigkeit ihrer Abteilung fürdas Unternehmen zu unterstreichen.Um das Egencia Analytics Studio in Aktion zu erleben, besuchen Sieuns vom 13. bis 15. August am Stand 1434 auf der GBTA San Diego oderbesuchen Sie uns Online (https://www.egencia.com/public/de/egencia-loesungen/geschaeftsreise-reporting/).Über EgenciaEgencia ist ein führendes, weltweit tätigesTravel-Management-Unternehmen, für das jede Geschäftsreise zählt -für Reisende und Travel Manager. Die eigene Technologieplattformvereinfacht Geschäftsreisen von der Planung über die Buchung bis hinzu Abrechnung und Reporting. Dank der aktuellen, datengestütztenErkenntnisse von Egencia sind Unternehmen immer einen Schritt voraus,indem sie Entscheidungen treffen, welche die Vorlieben der Reisendenund die Unternehmensrichtlinien berücksichtigen. Ein engagiertes Teamvon Reiseberatern steht Kunden zur Seite, um jeden Schritt zuunterstützen, wann und wo immer dies gebraucht wird. Egencia betreutkleine, mittelständische und internationale Unternehmen in mehr als60 Ländern. Mehr Informationen auf www.egencia.de, via Twitter(https://twitter.com/EgenciaDE) oder LinkedIn(https://de.linkedin.com/company/egencia). Besuchen Sie auch unserenBlog (https://www.egencia.com/public/de/category/blog).© 2018 Egencia, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Name und dasLogo Egencia sind als Marke registriert oder ein Trademark derExpedia Gruppe in den USA und/oder anderen Märkten. Andere Logos,Produkte oder Firmennamen, welche hier erwähnt werden, können denjeweiligen Inhabern gehören.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729497/Egencia_Logo.jpgPressekontakt:Anne McElroy-Arnaud | Egencia Europe | a.mcelroyarnaud@egencia.com |+33 (0)1 73 01 02 21Carolin Campe | noble kommunikation | ccampe@noblekom.de | +49 (0)610236660Original-Content von: Egencia, übermittelt durch news aktuell