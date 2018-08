Egdon: Das kann keiner glauben

Für die Aktie Egdon stehen per 17.08.2018 8,25 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Egdon zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Wie Egdon derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Egdon-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,9 GBP mit dem aktuellen Kurs (8,25 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +4,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (9,67 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,68 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Egdon-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Egdon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 54,61 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -65,42 Prozent im Branchenvergleich für Egdon bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,61 Prozent im letzten Jahr. Egdon lag 65,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Egdon-Aktie ein "Hold"-Rating.