Egbert van Acht wird zum Global Business Growth Advisor von SoClean ernannt

Der ehemalige CEO des Personal Health-Geschäfts von Philips wirdnun das Unternehmen hinter dem bahnbrechenden CPAP-Reiniger beiseiner Mission unterstützen, das Leben von Schlafapnoe-Patienten inEuropa und Asien zu erleichternPeterborough, New Hampshire (ots/PRNewswire) - SoClean (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592095-1&h=399425430&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592095-1%26h%3D256016549%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsoclean.com%252F%26a%3DSoClean&a=SoClean),Erfinder des weltweit ersten automatisierten CPAP-Reinigungs- undDesinfektionsmittels, gab bekannt, dass es Egbert van Acht, alsseinen globalen Business Growth Advisor damit beauftragt hat, dieCPAP-Reinigung in Europa und Asien zu revolutionieren. Als ehemaligerCEO des Personal Health-Geschäfts von Philips war Herr van Acht fürden weltweiten Umsatz von mehr als 7 Milliarden USD verantwortlich.Er leitete verschiedene erfolgreiche globale Unternehmen in denBereichen Mundhygiene (Philips Sonicare), Beauty, Männerpflege,Küchengeräte, Mutter- und Kindbetreuung und zuletzt Schlaf- undBeatmungstherapie (Philips Respironics)."Mit dem steigenden globalen Bewusstsein für Schlafapnoe wächstauch der Markt für Schlafapnoe-Produkte. Wir konnten bezeugen, dasssich SoClean schnell zum Branchenführer für die CPAP-Reinigungentwickelt hat, und die Nachfrage nach unserem Produkt ist weit überdie Vereinigten Staaten hinaus gestiegen", so Bob Wilkins, CEO vonSoClean. "Wir sind ständig auf der Suche nach den besten Talenten derBranche und könnten nicht glücklicher sein, Herrn van Acht an Bord zuholen, um unsere kontinuierliche internationale Expansion zuunterstützen. Seine große Erfahrung in Bezug auf Gesundheitsproduktefür den Verbraucher wird für uns und unsere Kunden von unschätzbaremWert sein.""Weltweit leiden schätzungsweise 1 Milliarde Menschen anSchlafapnoe, und die CPAP (Continuous Positive AirwayPressure)-Therapie ist eine häufig verschriebene Behandlung dieserErkrankung. Als global führender Anbieter für die CPAP-Reinigungarbeitet SoClean ständig an Innovationen, um den Bedürfnissen derkontinuierlich wachsenden Schlafapnoe-Community gerecht zu werden.Sein innovatives Produkt desinfiziert CPAP-Geräte auf natürlicheWeise, ohne Demontage, Wasser oder aggressive Chemikalien. DasUnternehmen mit Hauptsitz in den USA hat sich inzwischen auch inKanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italienund Spanien etabliert und plant für die nahe Zukunft Geschäftsstellenin Australien und AsienHerr Van Acht meinte dazu: "Ich freue mich sehr, diesemerfolgreichen Consumer-Health-Unternehmen und seinemunternehmerischen Team als Business Growth Advisor beizutreten undSoClean zu einer globalen Führungsposition zu verhelfen und dabei aufder aktuellen Stärke des Unternehmens in den USA und Kanadaaufzubauen."Der vollautomatische One-Touch-Prozess von SoClean erfordert keinWasser oder Chemikalien, vereinfacht die Reinhaltung der CPAP-Gerätesomit erheblich und erleichtert es den Patienten, ihre lebensrettendeTherapie einzuhalten. Die nachgewiesen Wirksamkeit von SoClean beider Abtötung von Keimen und Bakterien und das einzigartigeOne-Step-Verfahren machen SoClean zum Marktführer unter denCPAP-Reinigungssystemen.Informationen zu SoCleanSoClean Inc. ist der Erfinder des weltweit ersten automatisiertenCPAP-Reinigers und -Desinfektionsmittel, einem innovativen Produkt,das CPAP-Geräte auf natürliche Weise ohne Demontage, Wasser oderaggressive Chemikalien desinfiziert. Ein besseres CPAP-Erlebnis fürsichereres und gesünderes Atmen. Weitere Informationen finden Sie aufwww.soclean.com.