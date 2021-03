Egal ob der Crash kommt: Diese Value-Aktien sollten in jeder Krise funktionieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Crash kommt, das ist eine Gewissheit. Die einzige Frage ist nur, wann! Ein Crash gehört zur Börse wie die Butter zum Brot.

Deshalb sollte man dem Crash auch nicht allzu viel Bedeutung beimessen, denn ein Crash hat immer auch eine bereinigende Wirkung. So holt er übertriebene Marktbewertungen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

Auch wenn der Crash für einige Anleger schmerzhaft sein mag, für viele Fools kann er jedoch eine Riesenchance bedeuten. Schließlich kann man nach einem Ausverkauf viele Aktien deutlich günstiger erwerben.

Zwei Value-Aktien, die bereits heute nicht überteuert erscheinen und auch einen möglichen Crash problemlos überstehen sollten, sind Coca-Cola (WKN: 850663) und 3M (WKN: 851745).

Der Crash kommt, wohl aber nicht für diese Aktien …

Coca-Cola-Aktie

Die erste möglicherweise krisenresistente Aktie ist mit Coca-Cola ein weltweit führender Getränkehersteller im nichtalkoholischen Bereich. Die Aktie wird derzeit gemäß Reuters mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,3 gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von über 3,3 % (Stand: 5.3.2021).

Die Unternehmensgeschichte reicht dabei bis ins Jahr 1886 zurück und ist umgeben von zahlreichen Mythen. Damit hat das Unternehmen sogar schon die große Krise im Jahr 1929 überstanden.

Die Corona-Krise traf Coca-Cola hart, denn als Getränkehersteller ist das Unternehmen auch von öffentlichen Veranstaltungen sowie von dem Getränkeabsatz in Bars, Kneipen und Restaurants abhängig.

Es ist daher nicht verwunderlich, warum der Getränkeriese rückläufige Volumen und Umsätze von 6 % sowie 11 % im Gesamtjahr 2020 ausweisen musste. Auch das Ergebnis je Aktie fiel mit 13 % auf 1,79 US-Dollar deutlich.

Gemessen an dem Ausmaß der Krise sind diese Zahlen jedoch als gut einzustufen. Angesichts eines positiven Free Cashflows von 8,7 Mrd. US-Dollar, der zudem noch um 3 % über dem Vorjahreswert lag, sollte die Krise für Coca-Cola leicht durchzustehen sein.

3M-Aktie

Die zweite Aktie, die sich durchaus krisenresistent zeigt, ist die 3M-Aktie. 3M kann man dabei als eine Mischung aus Industrie- und Technologie-Konglomerat sehen, welches über 50.000 verschiedene Produkte auf Basis von 47 Technologieplattformen besitzt. Gegründet wurde es im Jahr 1902, also weit vor der großen Krise im Jahr 1929.

Trotz einer kleinen Sonderkonjunktur aufgrund der erhöhten Nachfrage nach N95-Atemschutzmasken profitierte der Gesamtkonzern am Ende nur wenig von der Pandemie.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2020 stieg um gerade einmal 0,1 % auf 32,2 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis konnte jedoch um fast 16 % gesteigert werden.

Viel wichtiger als das schwache Wachstum ist in diesem Zusammenhang ist aber, dass 3M sich als Industriekonzern in einer Jahrhundertkrise extrem robust darstellt.

Die Aktie wird gemäß Reuters mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,6 bei einer Dividendenrendite von 3,3 % gehandelt (Stand: 5.3.2021). Von einer Überteuerung kann man bei diesen Werten wohl weniger sprechen.

