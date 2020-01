Effizienzsteigerungen von 30 Prozent möglich / Performance Improvement kann Auftragsflaute im Maschinenbau kompensieren

Köngen (ots) - Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft kann nicht schnell genugauf konjunkturelle Schwächephasen oder Game Changer reagieren. Rund die Hälfteder Maschinenbau-Unternehmen wird von zu statischen Prozessen gebremst, hat dieUnternehmensberatung Staufen in einer Studie herausgefunden. In Anbetrachtrückläufiger Auftragseingänge müssten jetzt Einsparungspotenziale gehoben undEffizienzsteigerungen realisiert werden."Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau prognostiziert für das laufendeJahr erneut einen Produktionsrückgang, nachdem bereits 2019 ein Minusverzeichnet wurde", warnt Wilhelm Goschy, Vorstandsmitglied derUnternehmensberatung Staufen AG. Die konjunkturelle Flaute wirke sich in denbetroffenen Unternehmen besonders drastisch aus, da von den deutschenMaschinenbauern lediglich 52 Prozent gut in der Lage seien, ihre Prozessekontinuierlich an Veränderungen anzupassen. Das sind Ergebnisse der Studie"Erfolg im Wandel" der Unternehmensberatung Staufen. Mehr als 400Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen wurden dafür befragt, davon rund 100aus der Maschinenbauindustrie.Der Transformations-Experte rät deshalb, interne Prozesse zu optimieren, um sodie schwachen Auftragseingänge abzufedern: "Aus jahrelangen Erfahrungen anPraxisprojekten und Marktanalysen wissen wir, dass bei vielen UnternehmenEinsparungen in Höhe von bis zu 30 Prozent zu erzielen sind. Der Blick darfdabei nicht allein auf die Produktion gelegt werden, sondern muss auch dieindirekten und nach- bzw. vorgelagerten Bereiche mit einbeziehen."Die Möglichkeiten der Digitalisierung und Automatisierung sind im Maschinenbaubislang eher in der Produktion zum Einsatz gekommen. So arbeiten bereits injeder größeren Montagehalle Roboter als flexibler Lastenkran odermillimetergenauer Laserschweißer. Die Einsatzmöglichkeiten der Automatisierunglassen sich Goschy zufolge mit Hilfe der Digitalisierung aber auch auf Bereicheim Backoffice oder Vertrieb der herstellenden Industriebetriebe ausweiten. Vorallem Robotic Process Automation (RPA) biete ein enormes Einsparpotenzial. VieleRoutineaufgaben, die im normalen Unternehmensalltag enorme Ressourcen binden,sind auch von Software-Robotern problemlos zu bearbeiten. Die erzieltenEffizienzvorteile könnten den Auftragsschwund kompensieren und gleichzeitigKapazitäten freisetzen, die für vorbereitende Maßnahmen in Hinblick auf dennächsten Aufschwung genutzt werden können. Über die Studie "Erfolg im Wandel"
Für den "Change Readiness Index 2019" befragte die Unternehmensberatung Staufeninsgesamt 421 Unternehmen in Deutschland zum Thema "Erfolg im Wandel". Mehr als65 Prozent der befragten Unternehmen kommen aus dem Maschinen- und Anlagenbau,der Elektroindustrie und der Automobilindustrie. 