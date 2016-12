Effizienzlabel für alte Heizanlagen wird 2017 Pflicht - diese Erfahrungen haben Handwerker gemacht / co2online-Umfrage unter 300 Handwerkern / Hälfte der Altanlagen erhält Label C oder schlechter

Berlin (ots) - Ab 2017 müssen Bezirksschornsteinfeger alteHeizanlagen mit einem Label versehen, das Verbraucher über dieEffizienz ihrer Anlagen informiert. Nachdem das Heizungslabel einJahr lang freiwillig vergeben werden konnte, wird dies mit demJahreswechsel zur Pflicht für Anlagen, die älter als 15 Jahre sind.Darauf weist die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(www.co2online.de) hin, die Handwerker zu ihren Erfahrungen mit demLabel befragt hat.Altanlagen-Label ist Chance für Verbraucher und HandwerkerMehr als 50 Prozent der Altanlagen werden nach Einschätzung vonHandwerkern aus dem Bereich Sanitär, Heizung, Klima (SHK) ein Label Coder schlechter erhalten. "Das Altanlagen-Label ist eine Chance fürVerbraucher, Klarheit über die Effizienz ihrer Heiztechnik zubekommen und Sparmaßnahmen anzugehen", sagt Tanja Loitz,Geschäftsführerin von co2online. Der Großteil der Gebäudeeigentümersteht dem Label bisher jedoch gleichgültig oder sogar ablehnendgegenüber, wie die SHK-Handwerker in ihren Kundengesprächenfestgestellt haben.Verbrauchern fehlen Informationen zum Label72 Prozent der Handwerker geben an, dass der Aufwand für dasAusstellen des Labels bislang größer ist als der wirtschaftlicheNutzen durch zusätzliche Aufträge. "Das Heizungslabel bietetHandwerkern die Möglichkeit, auf Optimierungsmaßnahmen hinzuweisenund damit Aufträge zu generieren. Dafür müssen Verbraucher aberzunächst besser über das Label informiert werden. In unserer Umfragehaben wir immer wieder die Rückmeldung erhalten, dass dabeiUnterstützung nötig ist", so Loitz. An der Umfrage haben rund 300SHK-Handwerker teilgenommen. Ausgewählt hat co2online die Unternehmenaus dem Online-Branchenverzeichnis "Rat und Tat". Knapp 6.000Handwerker, Energieberater, Schornsteinfeger und Architekten sindhier gelistet und können per E-Mail kontaktiert werden. Insgesamtverfügt co2online über rund 190.000 Kontakte, die zielgruppengenaufür Umfragen angeschrieben werden können.Download der Umfrageergebnisse:www.co2online.de/handwerker-umfrage-2016Handwerker erwarten steigende Nachfrage beim PumpentauschAuswertungen der Gebäudeenergiedaten von co2online haben ergeben,dass Heizkessel in Deutschland durchschnittlich erst nach 24 Jahrenausgetauscht werden. Aber die Bereitschaft, die Heiztechnik zumodernisieren, nimmt zu: So geht der Großteil der Handwerker voneiner steigenden Nachfrage beim Austausch alter Heizungspumpen undbeim hydraulischen Abgleich der Heizanlagen aus. Beide Maßnahmenwerden seit August 2016 vom Staat besonders bezuschusst. VieleSHK-Handwerker bilden sich deshalb bereits entsprechend fort: Nacheigenen Angaben haben sich 89 Prozent der Handwerker in denvergangenen zwei Jahren intensiv zum hydraulischen Abgleich schulenlassen. 94 Prozent der Befragten bieten ihren Kunden dieseOptimierungsmaßnahme bereits an.Handwerker-App und Flyer zur HeizungsoptimierungUnterstützung beim Kundengespräch bietet eine neue App zurHeizungsoptimierung von co2online: Die kostenlose Handwerker-App fürAndroid und iOS zeigt, wie hoch der staatliche Zuschuss und dasdurchschnittliche Sparpotenzial ausfallen. Ein überarbeiteter Flyerbündelt die wichtigsten Informationen zum hydraulischen Abgleich underklärt den Verbrauchern, worauf es dabei ankommt.Weitere Informationen zu Handwerker-Materialien und Download derApp: www.co2online.de/handwerkerÜber co2online ResearchDie gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mitonlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecksund Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivemKlimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionenauslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wirdco2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie einem Netzwerk mit Partnern aus Medien,Wissenschaft und Wirtschaft. Durch die langjährige Energieberatung imInternet und das Erstellen von schriftlichen Heizgutachten verfügtco2online über eine Million Gebäudeenergiedaten. Die Daten deckenetwa zehn Prozent der beheizten Fläche in Deutschland ab. Der Bereichco2online Research (http://www.co2online.de/research) analysiertdiesen Datenbestand kontinuierlich und veröffentlicht repräsentativeAussagen über den gesamten zentral beheizten Wohngebäudebestand inDeutschland.Pressekontakt:Jens Hakenesco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: jens.hakenes@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell