Effizienzgewinn durch VLOG-Anerkennung von Donau Soja-Standard

Der deutsche Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) erkenntdie Donau Soja/Europe Soya-Zertifizierungen als gleichwertig zurVLOG-Zertifizierung an. Das bringt Vorteile für zertifizierte Unternehmen aufbeiden Seiten.VLOG-zertifizierte Unternehmen können nun Futtermittel mit Donau Soja/EuropeSoya-Label sorglos anwenden. Das spart Zeit und Geld durch eine Reduktion vonAnalysen und Rückstellproben sowie durch eine Verlängerung derKontrollintervalle.Auf der anderen Seite erhalten Donau Soja-Systempartner erleichterten Zugang zumstark wachsenden deutschen Markt für gentechnikfreie Lebensmittel.Beispielsweise werden nun Donau Soja-zertifizierte Bohnen vonVLOG-zertifizierten Ölmühlen und Toastern akzeptiert."Donau Soja setzt sich seit Jahren engagiert für einen zertifiziertgentechnikfreien Sojaanbau in Europa ein", sagt VLOG-Geschäftsführer AlexanderHissting. "Von der Anerkennung profitieren unsere Mitglieder ebenso wie diePartner von Donau Soja. Der gemeinsame Markt für zertifizierte Futtermittel ohneGentechnik ist wieder ein Stück größer geworden."Auch Matthias Krön, Geschäftsführer von Donau Soja, findet lobende Worte: "DerErfolg des VLOG ist auch ein Erfolg für die europäischen Sojabauern undSojaverarbeiter. Wir als europäischer Sojaverband propagieren den Sojaanbau ohneGentechnik in ganz Europa, sowohl in den EU-Ländern als auch außerhalb. Dabeigelten strenge Regeln - Herkunftssicherung, Produktion ohne Gentechnik sowieEinhaltung strenger Regeln bei Pflanzenschutz über EU Niveau. UnsereZertifizierung ist anspruchsvoll und streng und dadurch sehr sicher, und sieführt zu einer echten Verbesserung bei den Betrieben mit ökologischen undsozialen Vorteilen für Anbauregion und Abnehmer. Wir sind deshalb sehr glücklichüber die Anerkennung durch den VLOG, die deutliche Vereinfachungen für unserePartner bringt."Donau Soja ist eine internationale und gemeinnützige Organisation mit Hauptsitzin Wien. Sie setzt sich für den nachhaltigen, gentechnikfreien Sojaanbau in derDonauregion bzw. im gesamten europäischen Raum ein. Für ihre Marken "Donau Soja"und "Europe Soya" hat sie einen Standard entwickelt, der mit den dazugehörigenKontroll-Richtlinien die Grundlage der Zertifizierungen bildet.