Effizientes Onboarding von neuen Bankkunden - Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenzial

Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - Banken stehen unter hohemDruck: Auf der einen Seite müssen sie mit einer immerweitreichenderen Regulierung zurechtkommen. Diese erfordert von denFinanzinstituten, dass sie in Personal und Technik investieren. Aufder anderen Seite führt das Niedrigzinsumfeld zu steigendemKostendruck. Um beiden Faktoren Rechnung zu tragen, müssen Bankenhocheffizient arbeiten - was nicht immer der Fall ist. Umso wichtigerist es, Compliance-Prozesse innerhalb der Banken zu straffen, um dieEffizienz zu steigern. Der Onboarding (http://www.lexisnexis.com/risk/intl/de/identity-verification.aspx)-Prozess von neuen Kunden bietethierfür viel Optimierungspotenzial.In Deutschland haben Banken in der Vergangenheit zwar recht zügigauf neue Regulierungsvorschriften reagiert. Die entsprechendenInstrumente wurden allerdings in vielen Fällen nicht richtig in dieInfrastruktur der Bank integriert, sondern stellten Insellösungendar. In vielen Instituten findet nun ein Umdenken statt. Im Fokussteht dabei die Vernetzung von Front-Office und Back-Office, die beivielen Instituten noch nicht reibungslos funktioniert. Durch einebessere Verknüpfung könnte das Front Office bereits einen erstenCompliance-Check durchführen und grundlegende Informationen über denpotenziellen Kunden erhalten. Solche Daten könnten etwa umfassen, obes sich um eine politisch exponierte Person handelt, ob und wie siein Nachrichten dargestellt wird oder ob es Eintragungen aufSanktionslisten gibt. Laut einer Studie von LexisNexis® RiskSolutions ist der Bereich Compliance für die Verhinderung vonGeldwäsche den Banken einiges wert: Etwa zwei Drittel der deutschenFinanzinstitute geben zwischen 250.000 EUR und 2,0 Mio. EUR pro Jahrhierfür aus.Schlankere Prozesse beim Onboarding haben nicht nur viele Vorteilefür die Bank selbst. Auch Kunden profitieren: Eine gute Integrationdes Prüfungsverfahrens in den gesamten Onboarding-Prozess erlaubteine schnellere Aufnahme des Kunden und damit eine schnellere Nutzungdes Kontos. Und auch die Bank profitiert. In der Studie vonLexisNexis Risk Solutions (http://www.lexisnexis.com/risk/intl/en/resources/whitepaper/financial-transparency.pdf) gaben 79 Prozent derbefragten Mitarbeiter in Banken an, eine schnellere Prüfung würde dieeigene Position auf dem Markt wesentlich verbessern. Derzeitbenötigen Banken in Deutschland vor allem für die Überprüfung vonmittelständischen und Unternehmen mit einem Sitz im Ausland besondersviel Zeit. Die meisten dieser Prüfungen erfolgen über mehrere Tage.Die Gründe liegen zum einen im Aufwand für dieInformationsbeschaffung. Dies führen 69 Prozent der Befragten in denInstituten an. Zum anderen haben 59 Prozent Probleme, Daten in einerguten Qualität von verschiedenen Akteuren zu erhalten.Neben einem effizienteren internen Onboarding Prozess innerhalbder Bank gibt es außerdem Potenzial für einen intensiverenDatenaustausch. Dies würde zu einer verbesserten Qualität derKundendaten führen und damit zu einem besseren Risiko-Management beiden teilnehmenden Banken. Eine solche Kooperation gibt es bereits beider Kreditvergabe, dies wäre ebenso für Anti-Geldwäsche(http://www.lexisnexis.com/risk/intl/de/anti-money-laundering.aspx)sowie den Kampf gegen Korruption, Betrug und Terrorfinanzierungmöglich.Seyfi Günay, Direktor für Finanzkriminalität und Compliance fürdie Region EMEA bei LexisNexis Risk Solutions(http://www.lexisnexis.com/risk/intl/de/), sieht ein enormesPotenzial einer solchen Zusammenarbeit: "Derzeit ist es so, dassBanken manche Kunden nur deshalb ablehnen, weil sie beispielsweiseaus einem arabischen Land kommen und das Institut fürchtet, dass derKunde sein Konto etwa zur Terrorfinanzierung nutzt. Mit einer solchenPauschalisierung entgeht Banken Geschäft. Mit einem Datenaustauschkönnte die Qualität der Daten verbessert werden. Davon würden sowohlBanken als auch Kunden profitieren."Über LexisNexis® Risk SolutionsBei LexisNexis Risk Solutions sind wir davon überzeugt, dass sehrgute Daten und eine vertiefte Analyse das Risikomanagementverbessern. Über 40 Jahre Erfahrung sind die Grundlage für dasVertrauen, das unsere Kunden uns mit der Datenanalyse in ihrenOrganisationen entgegenbringen. Durch die Analyse erhalten siebelastbare Einblicke für das Risikomanagement und erzielen bessereErgebnisse, bei höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards.LexisNexis Risk Solutions sitzt im Ballungsraum Atlanta und betreutKunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen gehört zur RELX GroupPlc, einem weltweit führenden Anbieter für Informationen und Analysenvon Geschäftskunden in verschiedenen Ländern. 