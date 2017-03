Effizienter kommunizieren dank Unified Communications (FOTO)

Aachen (ots) -Die digitale Revolution hat längst Einzug gehalten in unsertägliches Leben. Bestellungen per App oder Chatbot, Kundendienst perFacebook, Instant Messaging und Präsenzmanagement am Arbeitsplatz -die Liste der Kommunikationskanäle steigt stetig. Insbesondere imKundenservice und in der internen Unternehmenskommunikation sorgtdies für hohe Anforderungen.Unified Communications - die Bündelung von KommunikationskanälenUnified Communications ist die Lösung, um die Übersicht über dieVielfalt der Kommunikationskanäle zu behalten und deren Möglichkeitenzu nutzen. Alle Kanäle laufen also auf einer einzigen Oberflächezusammen. Damit lässt sich die Kommunikation zwischen den Anwendern,aber auch nach außen deutlich einfacher, schneller und flexiblermanagen. Telefonieren, Chatten, Videokonferenzen - alles ist voneiner Oberfläche aus möglich, nicht nur am Desktop PC, sondern auchauf dem Tablet, Laptop oder Smartphone. Für Unternehmen kann das einedeutliche Steigerung der Effizienz bedeuten. Durch Videokonferenzenkönnen Reisekosten eingespart werden, Präsenzmanagement erlaubt einebessere Work-Life-Balance und durch Instant Messaging fälltbeispielsweise das lästige Anrufbeantworter Ping-Pong weg. Zudemhelfen Desktop-Sharing, gemeinsame Kalender- sowie eineWhiteboard-Funktion der internen Zusammenarbeit.Der Schlüssel zum Erfolg - die MitarbeiterNeben der geeigneten Software und einer leistungsfähigenInternetanbindung, ist es nicht die Technik, die die Einführung vonUnfied Communications zum Erfolg werden lässt. Es sind dieMitarbeiter. Nur wenn sie - die Geschäftsführung eingeschlossen -Veränderungen offen gegenüber stehen und Chancen in der Nutzung derneuen Technologie sehen, kann UCC für alle zum Erfolg werden,Unternehmen, wie auch Kunden.Weitere Informationen unter:www.aixvox.comwww.aixvox.com/workshopsÜber aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen. Wir helfenunseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuer Technologiensowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern so deren interne-und externe Kommunikation langfristig - maßgeschneidert auf dieBedürfnisse der Kunden und der dazugehörigen Zielgruppe. Mit Hilfeunserer Workshops bieten wir Ihnen eine umfassende sowieprofessionelle Kommunikationsberatung. Durch unsere Publikationen,wie das Kompendium "Einfach Anders Arbeiten" oder den PRAXISTIPPSKundenkommunikation geben wir Branchenwissen und Expterten-Know-howweiter und schaffen das Bewusstsein für die Möglichkeiten neuen undanderen Arbeitens. Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhowberaten wir zielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg vonUnternehmen nachhaltig zu steigern.www.aixvox.comPressekontakt:aixvox GmbHSimone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell