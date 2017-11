Effiziente 5G-Spektralnutzung mit dem ersten NOMA-Chipset der Welt demonstriert

Feldversuche zeigen, dass diese vielversprechende Technologie eineVerbesserung der spektralen Effizienz um das 2,3-Fache ermöglichtHsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - NTT DOCOMO, Inc. (DOCOMO) undMediaTek Inc. (MediaTek) gaben heute erfolgreiche Feldversuche miteiner wichtigen neuen Funktion für die 5G-Kommunikation mit extremhoher Geschwindigkeit und hoher Kapazität bekannt. Die Kombinationvon nicht-orthogonalem Mehrfachzugriff (NOMA) [1] - einerTechnologie, die von DOCOMO vorgeschlagen wurde - und der Technologiefür Multi-User Interferenzunterdrückung (MUIC) [2], die von MediaTekvorgeschlagen und auf dem Test-Chipsatz aktiviert wurde, führte imVergleich mit Einzelnutzer-MIMO bei Verwendung der gleichenSende-/Empfangsantennenkonfiguration zu einer bis zu 2,3-fachenVerbesserung der spektralen Effizienz. Mit den von DOCOMO undMediaTek vorgeschlagenen Technologien, NOMA und MUIC, bestätigtdieses Experiment, dass die Verbesserung der spektralen Effizienz dasPotenzial für 5G-Standardisierung aufweist.Bei diesem Experiment befinden sich drei Testgeräte anunterschiedlichen Orten, wobei von einer Basisstation überlagerteSignale mit der gleichen Frequenz für verschiedene Gerätegleichzeitig übertragen werden. Die Testergebnisse bestätigen, dassdas beeinträchtigte Signal dank derInterferenzunterdrückungstechnologie, die auf dem Testchipsatzverfügbar ist, erfolgreich wiederhergestellt werden kann. Dies führteim Vergleich mit bestehenden Technologien zu einer bis zu 2,3-fachenVerbesserung der spektralen Effizienz.MediaTek wird die F&E bei seinen 5G-Plattformen mit Technologienwie NOMA/MUIC fortsetzen, die insbesondere in dichten städtischenUmgebungen ein besseres Benutzererlebnis bieten. MediaTek und DOCOMOhaben sich verpflichtet, die globale Standardisierung und diekommerzielle Einführung von 5G bis 2020 zu fördern.Terminologie[1] "Nicht-orthogonalerMehrfachzugriff (NOMA)" ist eineTechnologie, die es derBasisstation ermöglicht,gleichzeitig Signale an mehrereGeräte in dem Bereich zuübertragen und die gleicheFrequenz zu verwenden, indem dieSendeleistung zu jedem Gerätgesteuert und derInterferenzunterdrückungsprozessanderer Störsignale durch jedesGerät vereinfacht wird.[2] "Multi-UserInterferenzunterdrückung (MUIC)"ist eine Technologie, mit derunerwünschte Signale auf derGeräteseite entfernt werden,wenn eine Basisstationgleichzeitig mehrere Signale aneine Reihe von Geräten in einemBereich überträgt.Umriss des TechnologieexperimentsDie Basisstation war mit vier 3,5 GHz-Antennen ausgestattet undkommunizierte mit drei Geräten, die sich in einer Kleinzellenumgebungin unterschiedlichen Abständen von der Basisstation befanden. Alledrei in diesem Experiment verwendeten Geräte wurden mit dem erstenNOMA/MUIC-fähigen Chipsatz der Welt ausgestattet, und die Abmessungenentsprachen denen von handelsüblichen Smartphones.Über NTT DOCOMONTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 75Millionen Abonnements, ist einer der weltweit führendenBeitragsleister zu 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunknetztechnologien. Überdie Kernkommunikationsdienste hinaus erweitert DOCOMO inZusammenarbeit mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+ d"Partnern) bestehende Grenzen und schafft aufregende und bequemeMehrwertdienste, die die Art und Weise verändern, wie Menschen lebenund arbeiten. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis 2020 unddarüber hinaus ist DOCOMO ein Wegbereiter bei einem zukunftsweisenden5G-Netzwerk, das innovative Dienstleistungen ermöglicht, die Kundenüber ihre Erwartungen hinaus erstaunen und inspirieren werden. DOCOMOnotiert an den Börsen von Tokio (9437) und New York (DCM).www.nttdocomo.co.jp/englishÜber MediaTekMediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweit tätigesHalbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen, das jedes Jahr1,5 Milliarden vernetzte Geräte zum Laufen bringt. Wir sind eines dermarktführenden Unternehmen bei der Entwicklung von innovativenSystems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home Entertainment,Konnektivität und Produkte für das Internet der Dinge (IoT). UnserEngagement für Innovation positionierte uns als eine treibende Kraftbei mehreren Schlüsseltechnologien, einschließlich höchstenergieeffizienter Mobilfunktechnologien und fortschrittlicherMultimedialösungen für eine breite Palette von Produkten wieSmartphones, Tablets, Digitalfernseher, OTT-Boxen, Wearables undAutomobillösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu,ihren Horizont zu erweitern und ihre Ziele leichter durchintelligente Technologien zu erreichen. 