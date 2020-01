Effektive Solartechnik und Digitalisierung im Handwerk - 2020 steht im Zeichen von Solarenergie

Berlin (ots) - Alex Melzer, CEO und Co-Gründer des Greentech Start-ups Zolarprognostiziert Entwicklungen und Trends für das Jahr 2020.Hausbesitzer setzen 2020 verstärkt auf EigenversorgungHausbesitzer entscheiden zunehmends selbst, mit welcher Energie sie sichversorgen wollen, um damit unabhängiger von externen Stromanbietern zu werden.Mit Kombinationssystemen aus Photovoltaik-Anlagen und angeschlossenen Speichern,Wärmepumpen und sogar den eigenen Ladesäulen für E-Autos legen sie denGrundstein für die Eigenversorgung und wählen die ökologisch beste Alternativeder Stromerzeugung. Ein weiterer positiver Aspekt für Verbraucher ist eine neueEU-Vorgabe, die alle PV-Anlagen bis 30 kWp bis zum Jahr 2021 von bürokratischenHindernissen weitgehend befreien wird.Das Handwerk wird sich 2020 weiter transformieren und digital entwickelnDer aktuelle Boom der Solarenergie verstärkt die Nachfrage nach Solarteuren. DiePolitik ist aufgefordert, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, da derzeitdie Anzahl der zu installierenden Solaranlagen mit den vorhandenen personellenKapazitäten kaum noch gedeckt werden kann. Gleichzeitig wird durch digitaleGeschäftsmodelle die Arbeit des Handwerks einfacher und effizienter, was sichpositiv auf die Anzahl der installierten Solaranlagen auswirkt. DigitaleLösungen, wie der Einsatz von Projektplattformen auf die alle Akteure Zugriffhaben, erleichtern die Projektdokumentation und Auftragsakquise und befähigenHandwerker dazu, sich verstärkt auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.Endlich in die Umsetzung - das muss die Politik 2020 beim Klimaschutz anpacken:Zunächst muss die Abschaffung bürokratischer Hürden für Besitzer vonSolaranlagen erfolgen. Denn die aktuellen, sehr kleinteiligen und bürokratischaufwendigen Prozesse machen die Erzeugung von Solarstrom immer noch unattraktivfür Verbraucher. Eine wichtige Maßnahme ist die Etablierung von weiterenFörderprogrammen, nicht nur für Solaranlagen selbst, sondern auch für dieEnergiespeichertechnik. Auch das Thema Elektro-Mobilität muss 2020 durch dieFörderung und den Ausbau von Ladesäulen politisch weiter umgesetzt werden. ImNovember 2019 wurde ein erstes Maßnahmenpaket beschlossen, um die Zahl vonLadesäulen in Deutschland auf 50.000 zu steigern. Für eine flächendeckendeInfrastruktur für Elektromobilität reichen diese Maßnahmen allerdings noch nichtaus.Pressekontakt:Lina WölmVP Marketing & CommunicationsPhone: +49 30 398 218 443Email: presse@zolar.deWeb: www.zolar.deAgentur Frische FischeKatrin SchindlerPhone: +49 351 563 556 61Email: katrin.schindler@frische-fische.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133830/4497730OTS: ZolarOriginal-Content von: Zolar, übermittelt durch news aktuell