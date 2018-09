Effektiv gegen Erkältungen (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) -Bei Schmuddelwetter, mangelndem Sonnenlicht und kaltenTemperaturen lässt auch die Erkältung nicht lange auf sich warten.Diese sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was mit einemharmlosen Halskratzen beginnt, kann sich von Schnupfen und Hustenüber Druckkopfschmerz zu einem langwierigen Infekt entwickeln. Besserist es, den Atemwegsinfekt frühzeitig zu bekämpfen. Denn: SchnellesHandeln kann den Verlauf deutlich beeinflussen und eineVerschlimmerung der Erkältung zu Bronchitis oder Sinusitis(Entzündung der Nasennebenhöhlen) verhindern. Das Spezialdestillatätherischer Öle (in GeloMyrtol® forte) bekämpft den Atemwegsinfektund hilft, die Ausbreitung der Symptome zu stoppen.Erkältungsviren sind unglaublich vielfältig und wandelbar. Diehäufigsten Auslöser für Husten und Schnupfen sind Rhinoviren, die indrei Untergruppen mit 150 Varianten unterschieden werden. Dieser sichständig verändernden Vielfalt hat unser Immunsystem wenigentgegenzusetzen; ein Grund, warum wir uns immer wieder erkälten.Fängt es im Hals an zu kratzen, lässt der erste Nieser nicht mehrlange auf sich warten. Unser Immunsystem reagiert auf dieeindringenden Erkältungsviren. Das verursacht Symptome - und zwargenau da, wo sich die Viren gerade befinden.Viren breiten sich ausNiesen, Husten, Nase putzen - Erkältungsviren verbreiten sich überkleine Tröpfchen. In der Regel gelangen sie über die Hände in Naseoder Rachen. Aus diesem Grund bemerken wir an diesen Stellen dieersten Symptome. Wandern die Erreger weiter, werden Halsschmerzen undNiesen von Schnupfen abgelöst. Manchmal sind auch dieNasennebenhöhlen betroffen. Gelingt es unserem Immunsystem nicht, dasFortschreiten der Viren zu verhindern, erreichen diese im weiterenErkältungsverlauf die unteren Atemwege - die Bronchien. Wir fangen anzu husten, Experten nennen diese Verlagerung der ErkältungEtagenwechsel. Das muss nicht sein, wenn wir den Körper dabeiunterstützen, den Normalzustand in Nase und Lunge wiederherzustellen.Gegenwehr bei den ersten AnzeichenSymptome werden oft am Abend oder über Nacht stärker: Hals undKopf schmerzen, Schleim verstopft Nase und Bronchien. Viele nehmenan, dass die Erkältung sich verschlimmert hat. Doch weit gefehlt:Wenn der Körper zur Ruhe kommt, hat unser Immunsystem zusätzlicheRessourcen frei für die Immunantwort. Zudem wird in den Atemwegenvermehrt Schleim produziert, um die Krankheitserreger zu binden.Zusammen mit dem Schleim sollen diese durch rhythmische Bewegungenfeiner Flimmerhärchen auf der Schleimhaut dann abtransportiertwerden. Der Haken an der Sache: Ist der Schleim zu dickflüssig,versagt dieser Mechanismus. Die Härchen verkleben, die Viren bleibenan Ort und Stelle. Um den Körper im Kampf gegen den Atemwegsinfekt zuunterstützen, kann man einiges tun. Neben Ruhe und einerausreichenden Flüssigkeitszufuhr aktiviert der rein pflanzlicheSchleimlöser GeloMyrtol® forte effektiv denSelbstreinigungsmechanismus der Atemwege bei Husten, Schnupfen undDruckkopfschmerz - und das in mehrfacher Hinsicht. SeinSpezialdestillat ätherischer Öle aus rektifiziertem Eukalyptus-,Süßorangen-, Myrten-, und Zitronenöl verflüssigt und löst denSchleim, Krankheitserreger werden abtransportiert. Es hemmt dieEntzündung und fördert den Heilungsprozess. Zudem wirkt eskrampflösend auf die feine Muskulatur der Bronchien. Die Atemwegewerden befreit, man bekommt schnell wieder Luft. Bei einerfrühzeitigen Einnahme von GeloMyrtol® forte kann es dem Körperhelfen, die Erkältungsviren bereits im Nasen- und Rachenraum zubekämpfen. Eine Ausweitung der Erkrankung auf Nasennebenhöhlen unddie Bronchien kann so verhindert werden.Link zum Pflichttext:http://www.medipresse.de/kunden/pb/pflichttext.htmlPressekontakt:Jasmin OedigerRothenburg & Partner Medienservice GmbHFriesenweg 5f22763 Hamburgredaktion@rothenburg-pr.de040/889 10 80Original-Content von: G. Pohl Boskamp GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell