Effectory stärkt Aufsichtsrat

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Effectory, Europas größter Anbieter für Mitarbeiterfeedback, freut sich bekannt zu geben, dass zwei externe Mitglieder, Idgar van Kippersluis und Quintin Schevernels, ihrem Aufsichtsrat beitreten werden.Idgar und Quintin werden den Aufsichtsrat verstärken, der bisher aus Arne Barends und Guido Heezen, den Gründern des Unternehmens, bestand. Das Effectory-Team und die Führungsrige freuen sich, Idgar und Quintin begrüßen zu dürfen. Ihr Erfahrungsschatz und ihre Vision werden das rasante Wachstum von Effectory in ganz Europa weiter fördern.Idgar (1972) ist Distinguished Fellow bei Insead und leitet die Fairness Factory, die sich für mehr Fairness in der Gesellschaft einsetzt. Er ist auch der Gründer und Senior Advisor von Standard Investment, einer Beteiligungsgesellschaft. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensberatung (McKinsey und Bain & Company). Seinen vollständigen Lebenslauf finden Sie unter: https://www.linkedin.com/in/idgar-van-kippersluis-807120/ (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fidgar-van-kippersluis-807120%2F&data=04%7C01%7CChristian.de.Waard%40Effectory.com%7Cd49f3ecb88b943d0e31b08d8ad71e4e6%7Ce9792fd7404447e7a40d3fba46f1cd09%7C1%7C0%7C637450052019904751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dh%2FflzGe7Q6Q9kjOMv%2Bp38Ov0yo57p705RivSWyUBLI%3D&reserved=0).Quintin (1971) ist CEO von Funda und Mitglied des Aufsichtsrats von Infotheek. Er ist in der holländischen Tech-Start-up- und Scale-up-Szene sehr gut vernetzt und ist sowohl Aktionär als auch Beirat in mehreren dieser Unternehmen. Seinen vollständigen Lebenslauf finden Sie auf: https://www.linkedin.com/in/quintinschevernels/.Informationen zu EffectoryDie Effectory-Gruppe ist Europas größter Anbieter für Mitarbeiterfeedback. Effectory unterhält Büros in Amsterdam, Kapstadt, Malmö und München und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Mitarbeiterfeedback. Zu den Kunden gehören namhafte mittelständische und große Unternehmen wie Bosch, BSH, Syngenta, Fazer, Jumbo und Rituals. Die umfassende Plattform, die in 35 Sprachen verfügbar ist, ermöglicht es Unternehmen, das Engagement ihrer Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu steigern und das Unternehmen zu verbessern, indem sie während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus Feedback einholt und intelligente Informationen von ihren Mitarbeitern und umsetzbare Erkenntnisse liefert. Als europäischer Vorreiter in Sachen Datensicherheit ist Effectory GDPR- und DSVGO-konform und ISO/IEC 27001-zertifiziert. Effectory wird von der unabhängigen Dutch Financial Daily als schnell wachsendes Unternehmen anerkannt. Derzeit unterstützen über 200 Mitarbeiter mehr als 1.200 Unternehmen in 110 Ländern auf der ganzen Welt.Weitere Informationen finden Sie unter www.effectory.com (http://www.effectory.com/). Wir helfen Ihnen gerne weiter.Pressekontakt:Marlies Pellikaan+31 6 411 34 760marlies.pellikaan@effectory.comOriginal-Content von: Effectory BV, übermittelt durch news aktuell