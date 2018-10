Effectenbeteiligungen: Augen auf!

An der Heimatbörse Xetra Vienna notiert Effectenbeteiligungen per 26.10.2018 bei 13,9 EUR. Effectenbeteiligungen zählt zu "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Effectenbeteiligungen auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Effectenbeteiligungen schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,44 % und somit 0,44 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Effectenbeteiligungen gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 26,25 insgesamt 42 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Asset Management", der 45,44 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Effectenbeteiligungen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.