Die Effecten-Spiegel AG, bekannt durch das regelmäßig erscheinende Anlegermagazins gleichen Namens, meldet heute per Ad-Hoc, dass: „aufgrund der in den letzten Tagen des Jahres 2018 dynamischen Abwärtsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten die Verwaltung der Effecten-Spiegel AG für das Geschäftsjahr 2018 von einer Dividendenausschüttung unter Vorjahresniveau ausgeht.„ Aktien der Effecten-Spiegel…

Der Beitrag Effecten-Spiegel AG kündigt niedrigere Dividende an erschien zuerst auf Kapitalmarktexperten.de.

Ein Beitrag von Torsten Pinkert (Kapitalmarktexperten).