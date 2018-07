Edwards Lifesciences: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Edwards Lifesciences, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.07.2018, 20:59 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 149,06 USD.

Unsere Analysten haben Edwards Lifesciences nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Edwards Lifesciences wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Edwards Lifesciences auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Edwards Lifesciences mit einem Wert von 41,79 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Medical Equipment & Devices" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 59,33 , womit sich ein Abstand von 30 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Edwards Lifesciences als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 16 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 150,71 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 2,74 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 146,68 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".