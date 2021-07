Edwards Lifesciences-Aktie: Schätzungen für das erste Quartal übertroffen!

Edwards Lifesciences übertraf am Dienstag die Erwartungen der Wall Street für das erste Quartal und erhöhte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr, was die EW-Aktie weiter in den Ausbruchsbereich führte.

Chief Executive Michael Mussallem machte Anzeichen einer Erholung der Pandemie für das starke Quartal des Unternehmens verantwortlich. Edwards und andere Medizintechnikunternehmen standen Mitte und Ende 2020 unter Druck, da die Coronavirus-Pandemie Patienten dazu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung