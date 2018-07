Educational Development: Jetzt wird’s richtig interessant

An der Börse NASDAQ GM schloss die Educational Development-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 19,95 USD. Die Educational Development-Aktie wird dem Segment "Händler" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Educational Development mit einem Wert von 14,13 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Distributors - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,58 , womit sich ein Abstand von 65 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

