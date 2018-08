Eduard Kostadinov tritt Evercore als Senior Managing Director mit den Schwerpunkten Industrie und Deutschland bei

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Evercore (NYSE: EVR) hat heute bekannt gegeben, dass EduardKostadinov dem Bereich Investment Banking der Firma als SeniorManaging Director im Beratungsbüro in Frankfurt beitreten wird.Eduard Kostadinov wird sich auf die Beratung von Klienten bei M&A undKapitalerzielung im Sektor Industrie in ganz Europa konzentrieren.Eduard Kostadinov wird zudem leitend im Bereich German Advisory vonEvercore tätig sein und eng mit Walter Kuna zusammenarbeiten, derVorsitzender von Evercore Deutschland wird.Eduard Kostadinov war zuletzt Managing Director bei Morgan Stanleyund dort als einer der Leiter des Bereichs General Industrials EMEAtätig, mit dem speziellen Schwerpunkt Automobilindustrie. Vor seinerZeit bei Morgan Stanley ab 2011 war Eduard Kostadinov Leiter desBereichs Automotive EMEA bei Bank of America Merrill Lynch. In seinerLaufbahn hat Eduard Kostadinov eine ganze Palette bemerkenswerterTransaktionen für wichtige Klienten aus Finanz- und Firmenweltdurchgeführt.Ralph Schlosstein, Präsident und CEO von Evercore, sagte: "Wirsind höchst erfreut, dass Eduard Kostadinov der Firma beitritt. Eineunserer strategischen Prioritäten lautet, ein Team der Weltklasse vonerfahrenen Beratern zusammenzustellen, die weltweit denIndustriesektor abdecken. Die Einstellung von Eduard Kostadinov isthierbei ein wichtiger Schritt. Mit seinen großen Führungsqualitäten,der globalen Vernetzung und einer herausragenden Laufbahn in derBeratung ist er zudem die ideale Person, neben Walter Kuna unserdeutsches Geschäft zu führen."Walter Kuna, Senior Managing Director und Vorsitzender vonEvercore Deutschland sagte: "Seit wir im Jahr 2015 Teil von Evercorewurden, haben wir in Deutschland großen Erfolg verzeichnet. EduardKostadinov passt perfekt zu uns und wird unsere Position im deutschenBeratungsmarkt weiter stärken. Ich freue mich sehr auf dieseZusammenarbeit und darauf, unser Geschäft auf ein neues Niveau zuheben."Eduard Kostadinov hat den Bachelor mit Auszeichnung des FeldesAdministrative Studies der York University (Toronto) und einen MBAvon INSEAD. Er wurde in Kanada im Jahr 2000 als Wirtschaftsprüfer undim Jahr 2002 als Finanzanalyst zugelassen.Informationen zu EvercoreEvercore (NYSE: EVR) ist eines der führenden unabhängigenInvestment-Banking-Beratungsunternehmen der Welt. Wir engagieren unsdafür, unseren Klienten zu erstklassigen Ergebnissen zu verhelfen.Dies geschieht durch vertrauenswürdige, unabhängige und innovativeBeratung bei Fragen strategischer Wichtigkeit für Verwaltungsräte,Managementteams und Anteilseigner. Zu den Bereichen gehörenErwerbungen und Zusammenschlüsse, strategische Aktionärsberatung,Umstrukturierungen und Kapitalstruktur. Evercore steht seinenKlienten zudem bei der Erzielung öffentlichen und privaten Kapitalszur Seite, stellt Equity-Marktforschung und Equity-Verkauf und Handelzur Verfügung, und dient vermögenden und institutionellen Investorenmit Vermögens- und Investmentverwaltung. Die Firma wurde 1995gegründet und hat ihren Sitz in New York. Es existierenNiederlassungen und Büros verbundener Unternehmen in wichtigenFinanzzentren in Nordamerika, Europa, Südamerika, dem Mittleren Ostenund Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.evercore.com.Investorenkontakt: Jamie EastonHead of InvestorRelations,Evercore+1.212.857.3100Unternehmenskontakt: Andrew SibbaldChief ExecutiveOfficer,EuropeanInvestmentBanking,Evercore+44.20.7653.6000Medienkontakt: Dana GormanThe AbernathyMacGregor Groupfür Evercore+1.212.371.5999Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320642/evercore_wealth_management_llclogo.jpgOriginal-Content von: Evercore, übermittelt durch news aktuell