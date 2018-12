Editas Medicine: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Editas Medicine":

Für die Aktie Editas Medicine aus dem Segment "Biotechnologie" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 28.12.2018 ein Kurs von 20,72 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Editas Medicine einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Editas Medicine jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Editas Medicine konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Editas Medicine auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Editas Medicine 4 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Editas Medicine vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 20,72 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 134,88 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 48,67 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Editas Medicine erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 24,28 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -59,44 Prozent im Branchenvergleich für Editas Medicine bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,22 Prozent im letzten Jahr. Editas Medicine lag 57,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.