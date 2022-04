Edisun Power Europe-Aktie: Breite Zustimmung!

Was Sie wissen müssen Aktionäre genehmigen alle Anträge. Heute fand die ordentliche Generalversammlung der Edisun Power Europe Ltd. statt. Sie wurde ohne physische Anwesenheit der Aktionäre am Hauptsitz des Unternehmens abgehalten. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden mit grosser Mehrheit angenommen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 427 Aktionäre mit insgesamt 822'116 Stimmen, was einem Anteil von 79,4% des Aktienkapitals entspricht. Horst H.… Hier weiterlesen