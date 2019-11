Edison: Tacheles!

Für die Aktie Edison stehen per 06.11.2019, 21:27 Uhr 65.81 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Edison zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Edison entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,74 % ist Edison im Vergleich zum Branchendurchschnitt Stromversorger (3,55 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,19 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Für Edison liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 77,44 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (66,14 USD) könnte die Aktie damit um 17,09 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Edison-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,55 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 46,63. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Edison auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.