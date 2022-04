Edison Lithium entwickelt optimalen Explorationsplan für Lithium in Argentinien weiter

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 5. April 2022 – Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY, OTCQB: EDDYF; FWB: VV0) („Edison" oder das „Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinen Lithiumkonzessionen in Argentinien bereitzustellen. Die höffigen Lithiumsole-Claims des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in den beiden geologischen Becken, die als Salar Antofalla und Salar Pipanaco in der Provinz Catamarca im Norden von Argentinien bekannt



