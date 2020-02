Edison: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Schoeller-Bleckmann Oilfield":

An der Heimatbörse New York notiert Edison per 07.02.2020, 13:27 Uhr bei 76.32 USD. Edison zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Edison auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Edison beträgt das aktuelle KGV 16,55. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" haben im Durchschnitt ein KGV von 48,22. Edison ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Edison nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 0,18 Prozentpunkte (3,33 % gegenüber 3,51 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die Edison sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 5 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Edison. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 78,78 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 3,26 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 76,29 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".