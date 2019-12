EdisonGeht es endlich los, ?

Für die Aktie Edison aus dem Segment "Multi-Hilfsprogramme" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.12.2019, 18:37 Uhr, ein Kurs von 86.81 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Edison auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,41 Prozent und liegt damit 0,12 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme, 3,52). Die Edison-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Edison. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Edison mit einem Wert von 21,03 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Multi-Dienstprogramme" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,42 , womit sich ein Abstand von 57 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.