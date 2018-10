Edge Therapeutics Aktie: Zurück von den Toten?

Anfang des Jahres galt Edge Therapeutics an der Börse noch als ein echter Geheimtipp. Im März jedoch kam für die Anleger das böse Erwachen in Form von negativen Studienergebnissen, durch welche die Geschäftstätigkeiten von Edge Therapeutics größtenteils in Frage gestellt wurden. Die Folge war ein knallharter Absturz an der Börse, von rund 17 USD ging es hinab bis auf 0,70 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.