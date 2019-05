Edenred: Wie jetzt?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Edenred, die im Segment "Diversified Support Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.05.2019, 07:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 42,11 EUR.

Unser Analystenteam hat Edenred auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Edenred-Aktie ein Durchschnitt von 35,33 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42,09 EUR (+19,13 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (40,9 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,91 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Edenred-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Edenred erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Edenred schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,05 % und somit 0,21 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,26 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Edenred-Aktie hat einen Wert von 53,4. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,78). Edenred ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,78). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Edenred.