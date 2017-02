Edenbridge Pharmaceuticals gibt bekannt, dass Yargesa (Kapseln mit 100 mg Miglustat) eine positive Stellungnahme der CHMP erhält

Endgültige Zulassung wäre erstes europaweites Generikum vonZavesca® von Actelion durch das Zentralverfahren.Parsippany, New Jersey (ots/PRNewswire) - EdenbridgePharmaceuticals LLC gibt bekannt, dass der Ausschuss fürHumanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use -CHMP) eine positive Stellungnahme für Yargesa (Kapseln mit 100 mgMiglustat) abgegeben hat. Es wird geschätzt, dass der EU-Gesamtmarktfür Miglustat-Kapseln 50 Millionen EUR ausmacht. Edenbridge erkundetMöglichkeiten für Partnerschaften, Lizenzen und Veräußerung. (Umweitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte unterpartners@edenbridgepharma.com an Ryan Collins, den CEO von EdenbridgePharmaceuticals (http://www.edenbridgepharma.com/contact.php).)Medien wenden sich bei Interesse bitte an CEO Ryan Collins unterpartners@edenbridgepharma.com.Über YargesaYargesa ist ein Generikum von Zavesca® (Kapseln mit 100 mgMiglustat) der Actelion Registration Ltd und dient der Behandlungerwachsener Patienten mit mildem bis moderatem Morbus Gaucher Typ 1.Die Bioäquivalenz von Yargesa wurde durch eineIn-vivo-Bioäquivalenzstudie im Vergleich mit dem ReferenzproduktZavesca® belegt, das derzeit in der EU auf dem Markt ist. Der Antragauf Marktzulassung bei der EMA wurde durch JensonR+ Limited fürEdenbridge eingereicht. Es wird damit gerechnet, dass die EuropäischeKommission in den nächsten Monaten eine endgültige Entscheidungfällt. Bei Zulassung wäre Yargesa die erste generische Version vonZavesca®, die durch das Zentralverfahren für den Verkauf insämtlichen EMA-Mitgliedsstaaten zugelassen wird.Über den CHMPDer Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) ist einwissenschaftlicher Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur(EMA) und spricht Empfehlungen für die Marktzulassung in denEU-Mitgliedsstaaten aus."Wir sind stolz darauf, das erste Generikum für Zavesca®entwickelt zu haben und durch das Zentralverfahren zu bringen, um denwachsenden Bedarf in sämtlichen EMA-Mitgliedsstaaten zu decken",merkt Patrick Chu an, Präsident von Edenbridge Pharmaceuticals.Weitere Informationen erhalten Sie bei CEO Ryan Collins unter1-201-292-1289.Für einen Tweet bitte klicken. (https://ctt.ec/SuN8a)Original-Content von: Edenbridge Pharmaceuticals, LLC, übermittelt durch news aktuell