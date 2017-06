Edelmetallpreise: Werte setzen Arbeit voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Lieber Investor,

Doch ein Blick auf das Geschehen bei Aktien und Immobilien wird uns sehr schnell wieder desillusionieren. Hier zeigt sich sehr klar eine massive Inflation. Sie wird in der Öffentlichkeit nur nicht als solche bezeichnet. Am Aktienmarkt spricht man von einer Hausse und bei den Immobilen verharmlosend von Preissteigerungen. Doch in beiden Fällen ist allein das viele aus dem Nichts geschaffene Geld der Notenbanken der Preistreiber.

Eine geniale Geschäftsidee macht noch nicht reich

Nur beim Gold gibt es diesen Preistreiber seltsamerweise nicht. Dabei gilt für das Gold, was auch für die Aktien und Immobilien gilt: Man kann sie nicht über Nacht künstlich vermehren. Häuser müssen erst geplant und gebaut werden, Firmen erst gegründet und ihre Produkte erfolgreich am Markt platziert werden. Beides ist möglich, aber beides kostet Zeit und es ist in jedem Fall mit Arbeit verbunden.

Diese Arbeit muss erbracht werden. Eine geniale Geschäftsidee macht noch nicht reich. Es ist erst ihre erfolgreiche Umsetzung, die Geld in die Kassen spült. Im Gold ist diese Arbeit ebenfalls enthalten und sie wurde bereits vor langer Zeit erbracht, konkret in dem Moment, in dem das Gold als Erz gefördert, gereinigt und zu einem Barren gegossen oder zu einer Münze geprägt wurde. Gold und Silber verlieren diese Arbeit erst in dem Augenblick wieder, in dem sie zu feinem Staub zermahlen und wahllos über die Erde verstreut werden.

Auf diese Idee wird jedoch kaum jemand kommen, denn dazu sind die Edelmetalle immer noch viel zu wertvoll. Ob der starke Anstieg der Aktienkurse und der Immobilienpreise in den vergangenen Jahren gerechtfertigt war, darüber lässt sich trefflich streiten, denn gerade die Kurse der Aktien bewerten nicht die in der Vergangenheit erbrachten Leistungen, sondern die noch für die Zukunft gegebenen Aussichten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.