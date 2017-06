Edelmetallpreise: Die Lücke zwischen dem Goldpreis und den Schulden wird größer!

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Für die Vergangenheit ist allein die Dividende zuständig. Der an der Börse ermittelte Kurs ist eine Wette darauf, dass auch in Zukunft derartige oder sogar noch bessere Leistungen von diesem Unternehmen erbracht werden können. Doch wie sicher und vor allem wie vernünftig ist es, eine solche Wette einzugehen, wenn inzwischen sogar die Dividenden, also die Vergütung für das erfolgreiche Agieren in der Vergangenheit von vielen Unternehmen mit neuen Schulden finanziert werden?

Sie erleben diesen dauerhaften Betrug als Normalität

Neue Schulden lassen die Aktienkurse steigen und die Dividendeneinnahmen der Anleger sprudeln, nur den Preis des Goldes beeinflussen sie nicht mehr. An dieser Stelle baut sich eine Bewertungslücke auf, die eines Tages geschlossen werden muss. Wann dies geschieht, ist schwer zu sagen, denn die finanzielle Verblendung der Bevölkerung wird nun schon so lange betrieben, dass es für die meisten Zeitgenossen immer schwerer wird, den Betrug zu durchschauen.

Sie erleben diesen dauerhaften Betrug als Normalität und bemerken nicht, dass sich ihre finanzielle Lage beständig verschlechtert, obwohl sie offiziell, in Papiergeld ausgedrückt, immer reicher werden. Es ist ein trügerischer Reichtum, der leicht in Wut und blinde Aggression umschlagen kann, wenn der Trugschluss eines Tages offensichtlich wird.

Spätestens an diesem Punkt wird der Augenblick gekommen sein, in dem alle nur noch nach echten, bleibenden Werten streben. Weil Gold und Silber zu diesen echten Werten zählen, wird auch ihre Nachfrage sprunghaft steigen und die Preise werden schnell durch die Decke gehen.

Auf diesen Moment sollten Sie sich vorbereiten und Sie sollten, wenn Sie ebenfalls mit dem Gedanken, spielen, Teile Ihres Vermögens und Ihrer Ersparnisse in dauerhafte Werte zu tauschen, nicht erst dann mit dem Kauf von Gold und Silber beginnen. Viel vorteilhafter ist es, vor der breiten Masse aktiv zu werden und zu kaufen, wenn die anderen noch unschlüssig und uninteressiert an der Seitenlinie stehen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.