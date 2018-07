Edeljuwelier empfindet elektrische Zahnbürste als Luxus

Hamburg (ots) - Der Name Rüschenbeck glitzert in derSchmuckbranche wie edle Juwelen - der Chef des Hauses ist beimprivaten Luxus allerdings bescheiden. "Wenn ich morgens im Bad steheund die Elektrozahnbürste mit einem Knopfdruck anstelle und mir dieZähne nicht mit einer mechanischen Bürste säubern muss: Das ist fürmich purer Luxus", sagt Willy Rüschenbeck im GALA-Interview (Heft31/2018, ab heute im Handel). Die Definition sei für jeden Menschen"total subjektiv". In seinem Business starte beispielsweise derBereich von Luxusuhren bei 1500 Euro: "Nach oben gibt es keineGrenzen. Ich spreche da vom ,Hardcore-Luxus'."Der Dortmunder Willy Rüschenbeck gehört zu den größten JuwelierenEuropas. Er führt das Familienunternehmen in vierter Generation.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell