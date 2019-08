Eddie Stobart Logistics: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Für die Aktie Eddie Stobart Logistics aus dem Segment "Lkw-Verkehr" wird an der heimatlichen Börse London am 02.08.2019, 12:32 Uhr, ein Kurs von 71.91 GBP geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Eddie Stobart Logistics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Eddie Stobart Logistics in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Eddie Stobart Logistics haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Eddie Stobart Logistics bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Eddie Stobart Logistics als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 130 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 80,56 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 72 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Eddie Stobart Logistics hat mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.84%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Straße und Schiene"-Branche beträgt +5,61. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Eddie Stobart Logistics-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.